Vus, in distribuzione i calendari della raccolta differenziata 2026

Valle Umbra Servizi ha avviato la distribuzione del calendario della raccolta differenziata 2026 rivolto a tutte le utenze domestiche del Sub Ambito 3 dell’Umbria.

La novità di quest’anno è il flyer informativo allegato al calendario, dal titolo “Se fai la differenziata, fai la differenza”: uno strumento pensato per accompagnare i cittadini con messaggi utili a migliorare la qualità della raccolta differenziata e a ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato prodotta sul territorio. L’obiettivo dell’iniziativa è intervenire su uno degli errori più frequenti nel conferimento dei rifiuti, ovvero mischiare l’organico con l’indifferenziato. Partire da questo comportamento significa già ottenere un risultato concreto: ridurre l’indifferenziato e permettere all’organico correttamente separato di essere avviato a recupero presso l’impianto Bioenerys di Casone a Foligno, dove viene trasformato in compost e biogas.

Il volantino si concentra quindi su due aspetti fondamentali: l’importanza di conferire correttamente la frazione organica, evitando che finisca nell’indifferenziato e una serie di buone pratiche quotidiane, facili da adottare da parte di tutti, per migliorare la raccolta differenziata e contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente.

Tra le buone pratiche indicate: separare correttamente ogni rifiuto nel contenitore giusto, rispettare giorni e orari di conferimento, non abbandonare i rifiuti, ridurre il volume degli imballaggi, svuotare gli imballaggi senza sprechi d’acqua, mantenere pulite le aree dei bidoni e non utilizzare i cestini pubblici per i rifiuti domestici.

I calendari 2026 e il volantino informativo sono disponibili in versione cartacea, spedita direttamente a tutte le utenze domestiche tramite posta ordinaria. Ulteriori copie si possono trovare presso l’Ecosportello di Spoleto (Via dei Metalmeccanici 24 – Z.I. Santo Chiodo), l’Ecosportello di Foligno (Via Bianca, 15 – Sant’Eraclio) e i Centri di Raccolta presenti sul territorio.

È inoltre sempre disponibile la versione digitale del calendario su vus.ecoportale.net e www.valleumbraservizi.it, nonché l’app Junker, dove inserendo Comune e indirizzo di residenza è possibile consultare il calendario personalizzato della propria zona.

Dall’inizio del mese di dicembre, inoltre, Valle Umbra Servizi sta supportando la distribuzione dei calendari con una campagna social e digitale, finalizzata a promuovere comportamenti corretti e una raccolta differenziata sempre più consapevole anche in vista delle festività natalizie.

Per assistenza e informazioni è possibile contattare i canali ufficiali dell’azienda chiamando il numero verde 800 280328 (dal lunedì al sabato, ore 8:00–18:00), scrivendo un’e-mail a igieneurbana@valleumbraservizi.it

o recandosi presso gli Ecosportelli territoriali (consultabili qui https://www.valleumbraservizi.it/centri-di-raccolta).

Valle Umbra Servizi ricorda che fare bene la raccolta differenziata significa separare correttamente i materiali, rispettare i giorni e gli orari di esposizione e non abbandonare i rifiuti fuori dai contenitori.

Ridurre l’indifferenziato e migliorare la qualità dei rifiuti raccolti è un obiettivo possibile, che richiede la collaborazione di tutti.