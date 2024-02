Vus, il Partito Democratico plaude il piano di ristrutturazione aziendale

“Vigileremo sulla sua concreta applicazione”

Sarà il criterio dell’anzianità di mansione a regolare l’erogazione dei servizi del settore di igiene ambientale della Vus. Ovvero l’esperienza del personale verrà riconosciuta e valorizzata a tutto beneficio dei servizi che saranno più efficienti ed efficaci in un ambito di vitale importanza per Spoleto e il suo territorio.

Il Partito Democratico esprime quindi parere favorevole alla nuova ristrutturazione aziendale di Vus scaturita dall’accordo sindacale di secondo livello stipulato con le organizzazioni sindacali.

L’igiene ambientale è un settore di pubblica utilità strategico che vede il PD di Spoleto fortemente impegnato in quanto sono ancora molti i disservizi a cui vanno date in fretta risposte concrete.

L’auspicio è che il cambio di passo in essere con l’impegno della Vus di formare anche il personale, tramite selezioni interne, per lo spazzamento stradale e la conduzione di mezzi per il trasporto dei rifiuti produca quel miglioramento del servizio da sempre chiesto a gran voce dal PD. Quindi chiediamo che dalle parole si passi ai fatti sui quali vigileremo affinché vengano applicati in maniera corretta e coerente. Ogni violazione non esiteremo a segnalarla e denunciarla all’opinione pubblica.