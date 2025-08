Vus, il centrodestra: “Spoleto fuori. Grazie Sisti”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Riteniamo molto grave quanto andato in scena nell’ultima assemblea dei soci della VUS SpA, quando l’amministrazione spoletina, rappresentata per l’occasione dall’assessore Protasi, vista la latitanza del sindaco Sisti, ha dimostrato ancora una volta tutta la propria inadeguatezza.

In primis l’incapacità di proporre personalità rappresentative del territorio, visto che il nome suggerito dal Comune di Spoleto, al netto delle professionalità certamente riconosciute, è quello di un torinese, ovvero Raphael Rossi.

Possibile che, se proprio non era valutabile riconfermare l’ottimo Vincenzo Rossi, spoletino doc, capace e competente, che ringraziamo per il prezioso lavoro svolto, apprezzato da tutti al punto che la stessa sinistra avrebbe votato a favore di un suo terzo mandato, non vi fosse un altro degno rappresentante della nostra città o quanto meno legato a Spoleto?

L’incapacità, ancora, di costruire percorsi condivisi e alleanze strategiche con gli altri comuni.

Sisti ha negato qualsiasi possibilità di accordo a Zuccarini sulla scelta di nominativi partecipanti.

I sindaci di centrosinistra presenti sono stati costretti, dopo aver manifestato la propria contrarietà al modus operandi dell’amministrazione spoletina, ad astenersi dalle votazioni in segno di protesta.

L’incapacità, infine, certamente più pesante ed invalidante, di rappresentare la nostra comunità , di farsi portavoce dei nostri interessi, di guardare oltre il colore politico per il bene della città. La maggioranza di sinistra spoletina, ha purtroppo dato ulteriore conferma della superbia con cui gestisce il nostro Comune, pensando di poter fare “da soli senza sentire nessuno”.

Le parole poi dell’assessore Protasi, certamente concordate con Sisti, riferite al futuro probabile gestore, tramite una Società unica regionale, sottolineano gravemente la miopia e la superficialità con cui si guarda al domani, senza mettere preventivamente in campo confronti con tutti i soggetti interessati.

Il risultato è stato pessimo: Spoleto, il secondo comune tra i soci VUS, non ha più rappresentanti, né nel consiglio di amministrazione, né nel collegio dei revisori.

Ci faremo comunque carico, per ciò che è di nostra competenza, di vigilare sulle evoluzioni gestionali future, difendendo gli interessi di tutti gli spoletini, mortificati da Sisti e la sua Amministrazione.

Spoleto, lí 1 agosto 2025

Fratelli d’Italia – Spoleto

Lega – Spoleto

Forza Italia – Spoleto

Obiettivo Comune

Spoleto Futura