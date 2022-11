Vus, Fratelli d’Italia tuona contro l’amministrazione comunale

Il comunicato stampa

Per alleviare le conseguenze di una grave crisi economica piombata sulla Città a seguito lockdown emergenza sanitaria nel 2020, sostenendo le esigenze rappresentate da associazioni di categoria, con una azione politica forte, determinata e coraggiosa dei nostri rappresentanti in seno al consiglio comunale abbiamo proposto un atto votato all’unanimità del consiglio per istituire un fondo speciale di aiuto alle imprese, ai liberi professionisti ed alle famiglie in difficoltà per ridurre peso imposta Tari, per modificare la rateizzazione cartelle tributi a 120 mesi e rideterminare le aliquote per la parte variabile della tariffa in una quota del 55% per i privati e del 45% per le imprese e professionisti.

Oggi, in un momento di grave crisi economica così come quello del 2020 appaiono imbarazzanti ed inadeguate le dichiarazioni dell’assessore Protasi e del vicesindaco Lisci rese durante il consiglio comunale aperto su Vus Spa.

Dichiarazioni che dimostrano di non conoscere le basilari regole del diritto societario e le competenze del consiglio comunale rispetto a quelle del controllo analogo e l’assemblea dei soci della Valle umbra servizi S.p.A.

Dichiarazioni in contraddittorio con quelle rese dal Sindaco durante il suo intervento e soprattutto con il lavoro svolto dallo stesso in seno agli organismi preposti di Vus SPA, tra l’altro il controllo analogo è anche presieduto dal primo cittadino del Comune di Spoleto.

Condanniamo l’atteggiamento assunto da costoro con il placet del presidente del consiglio comunale e soprattutto non accettiamo lezioni politiche da chi da una parte lamenta l’operato dell’azienda richiedendone una visione limitata ad una semplice chiamata e dall’altro continua a fare bancomat nelle tasche dei cittadini raddoppiando i costi del servizio reso dal Comune per la riscossione della Tari.

Tale costo, alla barba dei cittadini, dall’amministrazione Sisti infatti è stato praticamente raddoppiato passando da euro 863.000,00 del 2021 ad € 1.760.000,00 nel 2022 comportando un aumento della imposta Tari in alcuni casi anche oltre il 40% così come denunciato da associazioni di categoria.

È nostra consuetudine approfondire atti e rendere dichiarazioni con dati alla mano e, come dichiarato da direttore Ing. Ranieri in consiglio comunale a nostro quesito dedicato, in base al prospetto approvato da AURI il Comune di Spoleto è uno di quelli che ha maggiormente ha aumentato il costo sostenuto dei servizi dall’ente per il servizio di riscossione mentre il comune di Foligno li ha lasciati praticamente invariati. Spoleto + 113%

Con coerenza e responsabilità continueremo a giocare una partita al fianco della nostra comunità che vive un momento di grave difficoltà censurando inutili comportamenti strumentali assunti dai membri amministrazione Sisti caduti in contraddittorio con il primo cittadino.

Coordinamento Comunale Fratelli d’Italia Spoleto