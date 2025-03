VUS: doppia iniziativa per celebrare l’oro blu. Coinvolte classi terze del Liceo Scientifico “Sansi Leonardi Volta”

Per la Giornata Mondiale dell’Acqua 2025, Valle Umbra Servizi propone una doppia iniziativa che unisce educazione e sostenibilità: una visita guidata per le scuole alla sorgente di Rasiglia e un’azione concreta per tutti gli utenti, con la distribuzione gratuita di bottiglie in vetro riciclato presso gli sportelli del servizio idrico integrato di Foligno e Spoleto.

Studenti protagonisti: alla scoperta della sorgente di Rasiglia

A partecipare alla visita didattica saranno le classi terze del Liceo Scientifico “Sansi Leonardi Volta” di Spoleto, nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO). Per gli studenti, guidati dalla professoressa Paola Salvatori e accompagnati dalla giornalista Antonella Manni, la visita rientra nel programma promosso nell’ambito della XX edizione del Corso di giornalismo “Walter Tobagi” organizzato dall’associazione Amici di Spoleto onlus in collaborazione con il Comune di Spoleto.

Venerdì 21 marzo 2025 | Programma della mattinata

Ore 9:30 – 10:30 | Visita alla sorgente Rasiglia-Alzabove , accompagnati dai tecnici di Valle Umbra Servizi . Un momento perfetto per documentare gli studenti mentre esplorano il punto di origine dell’acqua che alimenta il territorio.

| , accompagnati dai tecnici di . Un momento perfetto per documentare gli studenti mentre esplorano il punto di origine dell’acqua che alimenta il territorio. Ore 11:00 – 12:00 | Tour del borgo di Rasiglia, con accesso ai locali di archeologia industriale del tessile e ai mulini, guidati dai volontari dell’Associazione “Rasiglia e le sue Sorgenti”. Un’occasione per raccogliere immagini suggestive del borgo e del suo storico legame con l’acqua.

“Bevila nel vetro!”: un’azione concreta per tutti i cittadini

Parallelamente alla visita didattica, Valle Umbra Servizi promuove l’iniziativa “Bevila nel vetro!” per incentivare il consumo dell’acqua di rete e ridurre l’uso della plastica.

Dal 21 marzo, gli utenti potranno ritirare gratuitamente una bottiglia in vetro riciclato, realizzata in collaborazione con CoReVe – Consorzio Recupero Vetro, presso gli sportelli idrici di Foligno – Viale IV Novembre e Spoleto – Via Busetti.

Questa iniziativa mira a incoraggiare i cittadini a bere l’acqua del rubinetto e delle 16 Case dell’Acqua presenti sul territorio (Scopri gli indirizzi qui), incoraggiando il consumo di acqua di rete perché è di qualità, sicura e sottoposta a rigorosi controlli, sostenibile, perché riduce l’utilizzo di plastica monouso e l’impatto ambientale legato alla produzione e al trasporto dell’acqua in bottiglia, e, infine, conveniente, perché bere acqua di rete o dalle Case dell’Acqua consente un risparmio economico significativo per le famiglie.

L’acqua: una risorsa monitorata e sicura

Valle Umbra Servizi effettua controlli su circa 800 punti di prelievo ogni anno, tra cui 294 sorgenti/pozzi, 18 serbatoi e 468 punti della rete di distribuzione. Oltre 2.000 analisi vengono realizzate annualmente, di cui 600 chimiche e 1.400 microbiologiche.

Il piano di campionamento, concordato con USL Umbria 2, garantisce controlli rigorosi con metodologie certificate, assicurando che l’acqua erogata rispetti sempre i più severi limiti di legge.

Vincenzo Rossi, Presidente di Valle Umbra Servizi dichiara: “Questa giornata rappresenta un’opportunità per mostrare concretamente l’importanza dell’acqua per il nostro territorio e il valore dell’acqua pubblica. Esperienze come questa servono a dare voce ai giovani, custodi delle risorse idriche del futuro”.