VUS: contatori intelligenti per monitorare i consumi e ridurre le perdite

Valle Umbra Servizi continua l’installazione di nuovi contatori digitali per il monitoraggio dei consumi idrici, destinati a sostituire i dispositivi presenti nelle abitazioni degli utenti e nei condomini. Questi “smart meter” rappresentano un passo avanti tecnologico: grazie ai sensori elettronici integrati, rilevano il flusso d’acqua con precisione, permettendo una lettura a distanza e in tempo reale. Ciò garantirà un servizio più efficiente e consentirà una gestione ottimale del sistema idrico.

Gli interventi fanno parte del progetto VUS-Stainability 4.0, finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e sviluppato con il supporto di AURI. L’obiettivo è ridurre le perdite nelle reti idriche, digitalizzare e migliorare il monitoraggio delle infrastrutture.

I nuovi contatori offrono molti vantaggi: semplificano la lettura, garantiscono la misurazione puntuale dei consumi e segnalano tempestivamente eventuali anomalie, consentendo così di definire con maggiore accuratezza il bilancio idrico, come previsto dalle normative. Grazie alla tecnologia avanzata, sarà possibile effettuare le letture senza necessità di accesso alla proprietà, aumentando la consapevolezza dell’utente riguardo ai propri consumi e agevolando il rilevamento di perdite sulle linee di distribuzione. In caso di guasti, le anomalie verranno notificate in tempo reale, permettendo di intervenire rapidamente e programmare in modo efficiente le operazioni di manutenzione.

La sostituzione dei contatori, che non comporterà alcun costo per i clienti , interesserà nei prossimi mesi tutte le utenze di Spoleto e Gualdo Cattaneo, suddivise per zone, secondo le indicazioni riportate sul sito www.valleumbraservizi.it e sui canali social della Società e saranno preavvisati mediante volantini distribuiti nelle diverse zone di intervento.

Le operazioni saranno eseguite da tecnici specializzati delle ditte esterne incaricati da Valle Umbra Servizi, dotati di un tesserino di riconoscimento; è importante che l’utente renda accessibile il contatore e, pertanto, laddove il contatore sia posizionato in area privata non accessibile si invita a contattare i numeri di telefono riportati sui documenti informativi per fissare un appuntamento per la sostituzione.

Si ricorda che non è possibile rifiutare la sostituzione in base al contratto di fornitura idrica, il contatore è un apparecchio di proprietà della Valle Umbra Servizi che può effettuare la sostituzione nel rispetto delle disposizioni normative.