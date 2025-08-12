VUS COM, Valentina Sabatini confermata presidente

  • Redazione
  • Agosto 12, 2025
  • Attualità
  • Letto 77

    • L’Assemblea dei soci di VUS COM ha proceduto alla nomina del inuovo CdA della controllata attiva nel settore dei servizi energetici alla cui Direzione Generale è stato nominato, nell’aprile di quest’anno il Dott Casciola Massimo. La decisione circa la composizione del nuovo Consiglio è stata comunicata nel corso dell’Assemblea ordinaria di VUS COM tenutasi il giorno 8 agosto 2025.

    • Presidenza: confermata l’imprenditrice spoletina Dott.ssa Valentina Sabatini, per la continuità e i risultati conseguiti in questi sei anni di mandato.
    • Consiglieri confermati: l’Ing. Alessio Miliani, manager con solida esperienza in contesti nazionali e internazionali
    • Nuova nomina: entra nel CdA Filippo Gentili, sostituisce Mauro Vagaggini a cui vanno i ringraziamenti della società per la proficua attività svolta.

    Questa scelta testimonia il riconoscimento della solida linea gestionale perseguita negli ultimi anni da VUS COM, focalizzata su sobrietà, efficienza e miglioramento costante dei risultati aziendali

    Share

    Articolo precedente

    Festa dell’Agricoltura Sociale 2025: un successo tra idee, convivialità e musica sotto le stelle

    Articolo successivo

    Piano di rinnovamento per il servizio dialisi del “San Matteo degli Infermi”: investimenti e interventi per tecnologie più moderne e sicure

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....
    Aurelio Fabiani 2025-05-09 16:47:42
    Immagino quindi Sergio, che tu vorresti come il 14 dicembre 2023. A proposito, come è che hai votato? Ricordaci anche.....
    Aurelio Fabiani 2025-04-29 11:29:59
    Ambeh e che li ha incontrati a fare i Comitati se non ha descritto il percorso e i tempi di.....
    OCCHIOOO 2025-04-17 13:59:25
    Alcuni reparti di eccellenza… Credo sia riduttivo! Esiste a una petizione di 10.055 cittadini che vuole ripristinati tutti quelli prima.....