VUS COM, Valentina Sabatini confermata presidente

L’Assemblea dei soci di VUS COM ha proceduto alla nomina del inuovo CdA della controllata attiva nel settore dei servizi energetici alla cui Direzione Generale è stato nominato, nell’aprile di quest’anno il Dott Casciola Massimo. La decisione circa la composizione del nuovo Consiglio è stata comunicata nel corso dell’Assemblea ordinaria di VUS COM tenutasi il giorno 8 agosto 2025.

Presidenza: confermata l’imprenditrice spoletina Dott.ssa Valentina Sabatini, per la continuità e i risultati conseguiti in questi sei anni di mandato.

Consiglieri confermati: l’Ing. Alessio Miliani, manager con solida esperienza in contesti nazionali e internazionali

Nuova nomina: entra nel CdA Filippo Gentili, sostituisce Mauro Vagaggini a cui vanno i ringraziamenti della società per la proficua attività svolta.

Questa scelta testimonia il riconoscimento della solida linea gestionale perseguita negli ultimi anni da VUS COM, focalizzata su sobrietà, efficienza e miglioramento costante dei risultati aziendali