VUS COM: risultati di bilancio 2024 e nuove direttrici strategiche per il 2025

Il 2024 è stato per VUS COM un anno di sfide complesse ma anche di importanti conferme strategiche, con risultati economici solidi e una visione di sviluppo orientata alla sostenibilità. Con un utile netto in crescita del 22% e un EBIT in aumento del 1,87%, VUS COM conferma la solidità del proprio modello di business.

Durante l’Assemblea dei Soci del 25 giugno 2025 è stato approvato il bilancio di esercizio 2024, che evidenzia performance positive nonostante le criticità geopolitiche legate ai conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese. Questi eventi hanno compromesso l’equilibrio energetico europeo, generando tensioni sull’approvvigionamento. VUS COM ha saputo affrontare tali difficoltà con coerenza, responsabilità e visione strategica.

I principali indicatori economici certificati sono:

-Valore della Produzione: €33.212.681 (+5,0%)

-Risultato operativo (EBIT): (+1,87%)

-Utile netto: €1.008.281 (+22%)

La Presidente della società, Dott.ssa Valentina Sabatini, ha dichiarato: «Il raggiungimento di questi risultati è il frutto di un impegno collettivo e sinergico, che coinvolge tutte le professionalità presenti in azienda. In particolare, desidero ringraziare l’area commodity per la gestione del mercato, il marketing per l’attività di rebranding e l’Area servizi per l’internalizzazione del Front e Back Office.»

Il personale impiegato è salito a 22 unità rispetto alle 12 del 2023, a dimostrazione di una strategia di investimento nel capitale umano. Ogni risorsa ha contribuito in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi aziendali, in un’ottica di responsabilità condivisa.

VUS COM si conferma un operatore a marcata sostenibilità globale, capace di integrare performance finanziarie, governance solida, attenzione ambientale e inclusione sociale.

Verso il futuro: le nuove direttrici strategiche per il 2025

Il Consiglio di Amministrazione ha definito un nuovo percorso evolutivo per il 2025, fondato su una visione chiara e sostenibile. Le direttrici strategiche sono:

1. **Riposizionamento del brand in ottica green**

Rafforzare l’impegno verso la sostenibilità ambientale, promuovendo comportamenti virtuosi e soluzioni innovative.

2. **Creazione di valore complessivo**

Generare valore per tutti gli stakeholder: clienti, dipendenti, partner, enti locali, integrando performance economica, impatto sociale e rispetto ambientale.

3. **Consolidamento della relazione con i clienti finali**

Rafforzare i punti di contatto fisici e migliorare il servizio attraverso personale formato e processi semplificati.

4. **Espansione e potenziamento dei canali digitali**

Adottare strumenti digitali per facilitare la gestione delle forniture e la comunicazione con i clienti.

Con competenza, innovazione e responsabilità, VUS COM guarda al futuro con l’ambizione di essere protagonista di una transizione energetica sostenibile e inclusiva.