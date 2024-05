VUS: arrivato il riconoscimento per il sistema di gestione e riutilizzo cassonetti. L’azienda ha ricevuto l’attestato Job Recycle 2023 Best Practice di sostenibilità

Attestato di riconoscimento a Valle Umbra Servizi S.p.A. per aver attivato un sistema virtuoso di economia circolare nella gestione e riutilizzo dei cassonetti per la raccolta differenziata.

A conferirlo è stata Jcoplastic Spa, azienda italiana leader nel settore della produzione di contenitori che ha riconosciuto a VUS il “Jco Recycle 2023 Best Practice di sostenibilità”. Il merito di questo riconoscimento riguarda la restituzione di cassonetti a fine vita, a fronte dell’acquisto di nuovi che vengono realizzati con materiale riciclato che deriva dalla rottamazione dei contenitori stessi.

“Le buone pratiche di sostenibilità devono pensare e trattare i rifiuti come risorsa e avere anche l’obiettivo di creare un sistema virtuoso che valorizzi il recupero dei materiali e attrezzature utili al nostro lavoro quotidiano; la gestione sostenibile delle risorse è un impegno per noi costante e importante, ormai fondamentale nell’attuare buone pratiche come riparare e riusare i cassonetti prima di sostituirli e quando non possono più essere riutilizzati rottamarli per permettere il loro recupero come granulato plastico per realizzare altri cassonetti” – fanno sapere da Valle Umbra Servizi.