Vuolsi così colà dove si puote, evento in E-Bike lungo i sentieri del Monteluco

Si è appena concluso l’evento Vuolsi così colà dove si puote,il raduno in e-mtb organizzato dal 2010 Gravity Team e da altri appassionati spoletini, ha registrato la partecipazione di un nutrito gruppo di e-bikers che, approfittando della splendida giornata, tipica della tradizionale estate di San Martino, hanno percorso i numerosi sentieri che costeggiano, risalgono e discendono dal Monteluco.

Nell’anno delle celebrazioni di Dante – scrivono gli organizzatori – abbiamo preso in prestito alcuni versi del Sommo Poeta per battezzare l’evento perché rappresentativi dello spirito di questo giornata: pedalare lungo la vasta rete sentieristica che contraddistingue il nostro territorio, senza apparente meta, ma con interessanti deviazioni dettate dalla conoscenza dei luoghi, fino a percorrere 30 km per oltre 1.000 metri di dislivello

Molti tratti di sentieri sono stati riaperti per l’occorrenza ripristinando l’originaria viabilità. Monteluco esprime infatti notevoli potenzialità nell’ambito escursionistico e confidiamo che questa iniziativa, che non sarà unica, possa stimolare l’Amministrazione Comunale a riprendere il discorso già intavolato la scorsa estate alla presenza di varie associazioni locali, al fine di valorizzare Monteluco con un progetto strutturato finalizzato a una nuova fruibilità in linea con analoghi programmi incentivanti il turismo sportivo, già avviati in altri comuni Umbri. Questo il pensiero espresso da Pierluigi Ascani, presidente del 2010 Gravity Team, nel momento conviviale al termine della pedalata.