Volti di Spoleto: Sara Onori, professione make up artist

“ll sorriso di una donna, che soddisfatta si guarda allo specchio e si emoziona perché si vede più bella, è quello che rende artistico e coinvolgente il mio lavoro”

di Alessio Cao

(DMN) Spoleto – Volti di spoleto vi presenta oggi Sara Onori, giovane make up artist spoletina, che ci introdurrà nella conoscenza di questa particolare professione, che trova il suo impiego non solo nel quotidiano e nelle cerimonie, ma anche e soprattutto in campo cinematografico e teatrale.

Buongiorno Sara, entriamo subito nel vivo del tuo lavoro, cos’è un make up artist? Di cosa si occupa?

La o il Makeup Artist è come dice la definizione inglese l’artista del trucco. È uno specialista nell’immagine, nel far risaltare i tratti di un viso oppure nel trasformarli. Io nello specifico sono una truccatrice cinematografica e teatrale, ovvero sono specializzata nel trucco correttivo e sugli effetti speciali, invecchiamento, ferite, cicatrici.

Qual è stato il tuo percorso di studi per diventare make up artist? Esiste una scuola per la formazione?

Ho studiato trucco cinematografico e teatrale all’Accademia di arte e moda di Roma. Dopo il diploma mi sono cimentata subito sul campo ed ho ampliato le mie conoscenze con corsi che mi hanno aiutata ad approfondire alcuni argomenti di mio interesse, come il trucco fotografico e il trucco sposa.

Esistono molte scuole per truccatori ma bisogna essere attenti a scegliere.

Make up in Umbria. Cosa ti chiedono maggiormente le tue clienti?

Le mie clienti chiedono di vedersi speciali allo specchio.

Vogliono apparire al meglio negli eventi importanti della loro vita. Chiedono qualità e qualcuno che sappia capire il loro stile. I servizi più richiesti sono il trucco sposa, cerimonia ed eventi di vario genere, come feste mondane.

Spesso mi vengono richieste delle sedute personalizzate per imparare a gestire il make-up giornaliero in poche ma preziose mosse.

Come cambia la tua professione con le nuove normative per contenere il Covid-19?

La mia professione in questo particolare momento storico è messa a dura prova. Gli eventi mondani sono stati cancellati e le cerimonie spostate. Comunque per chiunque abbia voglia di farsi coccolare con un bel makeup sarò pronta ad accontentarlo seguendo le regole ed adottando le giuste misure.

I social network sono oggi una vetrina importante per molti professionisti, tu come li usi? Fai dei video o dei tutorial per le tue clienti?

I social sono fondamentali. Il cliente mi sceglie dopo aver visto i miei lavori, conosce il mio stile e sa cosa propongo.

Ho una pagina Facebook dove pubblico le foto dei miei lavori ma principalmente utilizzo Instagram, uno specchio della mia vita e del mio lavoro. Qualche anno fa pubblicai alcuni video su YouTube dove mi divertivo a truccarmi, durante la quarantena ho rispolverato le mie capacità da “videomaker”, piuttosto casalinghe, ed ho pubblicato dei video sullo stile di TikTok dove mi trucco. Truccare è prima di tutto una passione ed un divertimento, spero di essere riuscita a trasmetterlo.

Raccontaci la tua esperienza lavorativa più coinvolgente.

Non ho esattamente un’esperienza lavorativa più coinvolgente di altre, questo è un lavoro “di pancia”, sai che lo stai facendo bene quando senti il pennello fremere tra le dita. Ogni sfilata, ogni set, ogni matrimonio ed ogni donna sono per me esperienze singolari.

Il sorriso di una donna, che soddisfatta si guarda allo specchio e si emoziona perché si vede più bella, è quello che rende artistico e coinvolgente il mio lavoro.

Chiudiamo con i tuoi progetti per il futuro. Quali sono? Rimarrai a Spoleto?

Il mio futuro è a Spoleto. La mia passione per il mondo social e della bellezza mi ha portato nel salone Labó Parrucchieri di Spoleto, dove ricopro il ruolo di Marketing Manager. Ho avuto l’opportunità di creare e presentare alla titolare del salone, Federica Galdini, un progetto che prenderà vita a breve, in cui potrò esprimere, in maniera ancora più completa, la mia passione per il mondo del Make-up. Il lavoro nel salone è stata l’occasione di mettermi in gioco ed avere la possibilità di lavorare con donne appassionate, artistiche e vogliose di migliorarsi ogni giorno.