Volti di Spoleto: la Dottoressa Chiara Ercolani si racconta

La passione per la conoscenza e l’opportunità di aiutare gli altri, il motore di una professione

di Alessio Cao



(DMN) Spoleto – Volti di Spoleto, la rubrica di interviste di Due Mondi News dedicata agli spoletini e alle loro storie, vi presenta la Dottoressa Chiara Ercolani.

I medici, come tutto il personale sanitario, sono il fulcro della società in questo momento di crisi globale. Raccontare e approfondire le loro vite

ed il loro ambito lavorativo è oggi quanto mai interessante.

Buongiorno Dottoressa Ercolani, ci racconti come e quando nasce la sua passione per la medicina.

Ammetto che sono sempre stata affascinata dal corpo umano umano e dal suo funzionamento. Ricordo però di aver deciso di studiare medicina solo durante gli ultimi anni delle superiori. Ho frequentato il Liceo Socio Psico Pedagogico ed è lì che ho maturato un certo interesse per le materie scientifiche, soprattutto per la chimica e la biologia, probabilmente anche per merito di professori che sono riusciti a trasmettermi la giusta curiosità ed entusiasmo per queste discipline.

Mi piaceva molto l’idea di unire la passione per la conoscenza del corpo umano con l’opportunità di essere utile, di poter aiutare gli altri.

Così, dopo il diploma, non ho avuto più grandi dubbi su quale facoltà scegliere.

Sappiamo che si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Perugia, come è stato questo suo percorso di studi?

Non si tratta di un percorso particolarmente facile. Durante i 6 anni di studio, gli esami sono molti, qualcuno decisamente impegnativo, la frequenza alle lezioni e ai tirocini è assidua e obbligatoria, il tempo libero è poco. Bisogna essere pronti a sacrificare molti weekend e anche più di una vacanza per poter dedicarsi allo studio e alla preparazione degli esami.

Non sono mancati momenti difficili, più o meno stressanti, ma sinceramente sono sempre stata convinta che ne valesse la pena. Gli anni dell’università sono stati tra i più belli e pieni della mia vita.

Affrontato con la giusta motivazione, ritengo che sia un percorso di studi molto gratificante, che può prepararti ad un lavoro ricco di soddisfazioni professionali e umane.

Senza dimenticare tuttavia che, anche al termine dei 6 anni, la formazione di un medico non finisce mai!

E dopo la laurea? Sappiamo inoltre che ha frequentato un Master, ci racconti qualcosa in merito.

Dopo la laurea, accedendo al Corso di formazione triennale, ho conseguito il Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale.

In quegli anni mi sono avvicinata per la prima volta all’ecocolordoppler vascolare, una metodica ecografica che permette lo studio dei vasi sanguigni. Ho avuto la possibilità di conoscere e approfondire sempre di più questa particolare tipologia di esame, prima in ospedale e poi presso ambulatori privati. Mi sono appassionata all’argomento e ho preso il mio primo ecografo in leasing, affidandomi ad un modello che mi offriva decisamente un buon rapporto qualità prezzo! C’è da dire che da diversi anni ormai la specializzazione in Angiologia, quel ramo della Medicina che si occupa dello studio dell’anatomia e delle patologie che colpiscono i vasi sanguigni e linfatici, non esiste più nel nostro paese. Ho quindi iniziato ad esercitarmi, e a partecipare a diversi corsi e congressi per perfezionare le mie competenze, teoriche e pratiche. Ho poi conseguito un Master Universitario di II° livello in Medicina Vascolare presso l’Università degli Studi di Padova, che ritengo essere stata una delle esperienze migliori del mio percorso formativo.

In generale, sin dall’inizio di questo mio percorso ‘angiologico’, riconosco la fortuna di aver incontrato alcuni medici e professori esemplari, che sono tutt’ora per me dei veri e propri modelli di riferimento, e che sempre ricorderò per la loro estrema competenza, disponibilità, correttezza e umanità.

Di cosa si occupa? Svolge anche libera professione?

Attualmente sono medico di Continuità Assistenziale.

In libera professione mi occupo di ecocolordoppler vascolare, sia presso il mio studio sia presso un poliambulatorio privato già avviato. Inoltre, essendo il mio un ecografo portatile, lo utilizzo per esami a domicilio.

Progetti per il futuro?

Agli inizi di quest’anno avrei dovuto completare un nuovo corso di alta formazione in angiologia, iniziato lo scorso novembre, come dicevo prima, la formazione e l’aggiornamento per un medico non finiscono mai, poi però l’emergenza Covid ha bloccato tutto. Mi piacerebbe quindi portare avanti la diagnostica ecografica vascolare, magari in futuro associandola, perché no, all’attività della Medicina Generale.