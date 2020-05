Volti di Spoleto: il Marco Ercolani, musica, passione ed impegno in un viaggio da Spoleto a Milano

L’esperienza di uno spoletino che, guidato dalla passione per la musica, ha intrapreso un brillante percorso professionale nel settore artistico

di Alessio Cao

(DMN) – Volti di Spoleto vi porta oggi nella capitale economica italiana, Milano, per conoscere il Dottor Marco Ercolani, responsabile del booking per la Barley Arts, organizzatore di concerti ed eventi musicali di caratura nazionale ed internazionale.

Dottor Ercolani, da Spoleto a Milano. Ci racconti del suo trasferimento nel capoluogo lombardo dopo il liceo e del suo percorso di studi universitari.

A dire la verità Milano non era la mia prima scelta. Come molti avevo un po’ di confusione in mente sugli studi da intraprendere dopo il liceo, l’unica certezza è che avrei voluto fare un percorso diverso e indipendente da quello dei miei che, bontà loro, mi hanno sempre supportato in questo!

Malgrado fossi ben portato per le materie scientifiche, ricordo che mi appassionavano molto anche le scienze sociologiche e politiche, e allo stesso tempo Spoleto mi andava stretta quindi mi ero fissato su facoltà lontane come Sociologia a Trento o addirittura Relazioni internazionali a Trieste.

Poi la “mediazione” familiare mi ha convinto a tentare il concorso sia per la Luiss a Roma che per la Bocconi a Milano. Quest’ultima era appena partita da un anno con un nuovo corso di laurea in “Economia per le Arti, la Cultura e la Comunicazione”, che mi sembrava un buon compromesso per coniugare i miei interessi.

Ho passato entrambe le ammissioni ma la scelta è caduta su Milano, soprattutto per la totale indipendenza che poteva garantirmi andare così lontano da casa.

0passione con radici profonde quella della musica. Prima di approdare sulla scena milanese, sappiamo che ha lavorato a dei progetti radiofonici spoletini. Come nacque il suo programma in radio? Ci furono altre collaborazioni?

Effettivamente, ricollegandomi alla prima domanda, la scelta di Milano è stata senz’altro influenzata anche dal fatto che il capoluogo lombardo era, ed è tuttora, la principale meta per la maggior parte dei concerti sia degli artisti nazionali che internazionali. Facendo un passo indietro, posso dire che la mia passione per la musica è cominciata nel ’95, quando avevo 14 anni e ho iniziato ad ascoltare musica “alternative” come l’heavy metal, il punk, lo ska, l’hip hop. Sono stato fortunato perché era un periodo molto “caldo”, ho potuto assistere in diretta all’uscita di molti dischi fondamentali per questi generi, ma vivendo a Spoleto, avevo pochissime persone con cui poter condividere quest’interesse. A dire la verità, la “scena” metal era abbastanza presente, anzi è proprio grazie ad alcuni ragazzi più grandi, all’epoca studenti di mia madre, insegnante all’Istituto Tecnico per Geometri, che sono stato “iniziato” al genere, e sul loro esempio ho avviato, insieme ad alcuni coetanei, un programma radio chiamato “Transglobal Underground”, che è andato in onda per un paio d’anni sulle frequenze di Radio TL Spoleto e successivamente, quando questa chiuse, addirittura dagli studi della radio della Curia Vescovile! Il programma radio mi permise di allargare molto la mia rete di contatti, ricordo che a casa era un continuo arrivare di pacchi e pacchetti contenenti dischi, cassette, CD di gruppi italiani e internazionali. Non avendo mai suonato uno strumento, quello era il mio modo di contribuire attivamente alla diffusione di sonorità meno commerciali, e devo dire che è stato un periodo importantissimo per la mia formazione umana. Essendo in epoca pre-Internet, cellulari, Facebook, ci si ricercava fra “simili” attraverso gli annunci sui giornali specializzati, cui seguivano telefonate rigorosamente a casa, magari fatte dalle cabine telefoniche per non gravare sui costi per le interurbane, lettere o, quando si riusciva, incontri.

E’ stato così che ho conosciuto amici, con alcuni dei quali sono tutt’ora in contatto, svelando peraltro un “sottobosco” di appassionati che anche nella nostra Umbria non mancava! Insieme, poi, era naturale muoversi per andare a vedere dal vivo qualcuno dei nostri beniamini, ma ogni volta erano lunghi viaggi! In ambito metal, il mio “battesimo del fuoco” fu sicuramente il concerto degli Iron Maiden a Perugia a Gennaio ’96, dove mi accompagnò… mio padre! E’ anche per l’assenza di occasioni simili che mi sono avvicinato a sonorità più “alternative” come il punkrock o lo ska: c’erano più spesso concerti del genere in locali come il Norman, il Due Lune, il Cantiere 21 (a Perugia), il Feedback (a Foligno) o il Rock Garden (a Narni), e specie dal ’99 quando ho preso la patente, io e i miei amici eravamo degli habitué.

Do0po la laurea è approdato nel mondo del lavoro con un’azienda organizzatrice di eventi. Parte da qui il suo lavoro di “booking agent”. Di cosa si occupa nel dettaglio?

Durante gli anni dell’università i concerti non sono mancati, ovviamente, ma devo chiarire che non ci andavo con l’obiettivo di intraprendere una carriera nel settore, ma semplicemente per pura passione. Dopo la laurea ho infatti inviato il mio CV ad aziende assolutamente eterogenee, dai trasporti all’export enologico, dalle case d’asta al tessile e in mezzo ho incluso anche realtà del settore musicale come case discografiche e promoter (gli organizzatori di concerti). Il giorno del mio 24° compleanno sono stato chiamato proprio da uno di questi ultimi, per iniziare uno stage in cui mi sarei dovuto occupare di trovare date per dei gruppi emergenti. Di lì a poco ho ufficialmente iniziato la mia carriera di booking agent, che dura ormai da oltre 15 anni. Attualmente infatti sono responsabile del booking per la Barley Arts, una delle principali aziende del settore in Italia e la maggiore fra le indipendenti.

“Fare booking” nel gergo vuol dire fissare gli impegni in un calendario, nella fattispecie i concerti di un artista. Non c’è una scuola che ti prepara, io ho avuto la fortuna di avere un buon maestro, tanta passione, una buona parlantina e molta umiltà: piano piano dai gruppi emergenti italiani ho iniziato a occuparmi anche di gruppi emergenti internazionali, poi man mano alcune band che rappresentavo sono cresciute portandomi a misurare con concerti sempre più grandi e complessi, per numero di spettatori, dimensioni degli spazi dove si svolgevano, grandezza delle produzioni tecniche che accompagnavano / erano richieste dagli artisti. Fare booking non si limita solo all’aspetto “commerciale”, ossia “vendere le date”: a monte c’è sempre molta pianificazione da fare, soprattutto economica, logistica, strategica. Oltre ad una certa dimestichezza coi numeri, per la quale sicuramente gli studi economici hanno aiutato, c’è bisogno di un carattere pronto e ricettivo, nonché di sviluppare un orecchio capace di intercettare le novità prima degli altri. Gli artisti non calano dall’alto, bisogna andarseli a cercare e spesso la concorrenza è agguerrita, dunque occorre avere il giusto mix di affabilità, capacità di offrire un buon accordo economico e di trasmettere una visione di crescita nel lungo termine, e ovviamente essere anche in grado, una volta conclusa l’acquisizione, di saperla portare a termine organizzando il concerto o la tournée nella maniera migliore per l’artista e per il pubblico.

Il settore in cui lavora è davvero affascinante e convoglia anche le aspettative di molti ragazzi. Consiglierebbe ad un giovane di intraprendere una carriera in questo ambito? Quale sarebbe il miglior percorso formativo possibile?

E’ un lavoro molto complesso, dove il livello di professionalità richiesto è alto e dove il rischio imprenditoriale lo è altrettanto, ma che perlopiù rimane dietro le quinte, senza che l’utente finale ne sia a conoscenza. Quindi non lo consiglierei a chi vuole mettersi in mostra a tutti i costi o a chi pensa di potercisi arricchire facilmente. Premesso questo, è un settore che per forza di cose tende a rinnovarsi, perciò l’ingresso di persone giovani che abbiano passione e conoscenza approfondita dei nuovi stili musicali, si pensi alla trap o al cosiddetto “indie” italiano, vere “rivoluzioni” degli anni più recenti, è sempre benvenuto, soprattutto per quanto concerne il booking. Ovviamente è importante essere curiosi e interessati a 360° al settore musicale, saper intavolare una discussione con uno sconosciuto, padroneggiare non solamente l’italiano ma anche l’inglese sia parlato che scritto, avere familiarità con i principali programmi informatici “matematici” tipo Excel e le sue formule e non guasta infine avere un minimo di dimestichezza a livello tecnico con ciò che occorre su un palco (cos’è un mixer, un monitor, un’americana). Non occorre saper suonare, ne sono la prova vivente!

Concerti e covid-19, cosa cambia? Come sarà l’immediato futuro della musica dal vivo?

Mentre scrivo queste righe ferve il dibattito, sia a livello degli addetti ai lavori che nei tavoli col Governo, su come far ripartire anche i concerti nel prossimo futuro. La pandemia ha infatti bloccato completamente il nostro lavoro: ormai da fine Febbraio i concerti non si possono più svolgere, e il progressivo diffondersi del virus in tutto il mondo ha causato anche la cancellazione di molti tour futuri, portandoci verosimilmente all’assenza di artisti internazionali dai nostri palchi fino alla fine dell’estate, se non oltre. In un quadro dove già non era facile muoversi (specie per le aziende indipendenti come la mia, strette in mezzo a un duopolio di multinazionali che detengono spregiudicatamente la maggioranza del mercato), questa situazione ci costringe a spremere le meningi e rimboccarci le maniche. Non possiamo attendere che prima o poi vengano trovate delle cure per un progressivo ritorno alla normalità: stiamo sviluppando delle soluzioni, da proporre alle autorità competenti, che consentano lo svolgimento di concerti già a partire da quest’estate, garantendo la sicurezza di chi è sopra, dietro e davanti al palco.

Non si tratta solo del nostro sostentamento: il diritto all’intrattenimento è sacrosanto e non va sottovalutato il beneficio che da alla collettività, specie dopo mesi di isolamento forzato.



Torniamo a lei, progetti per il futuro? Tornerebbe mai a vivere nella sua Spoleto? Cosa le manca di casa?

Ormai sono un “milanese imbruttito” da quasi metà della mia vita, la mia vita affettiva e professionale è a Milano ma l’attaccamento a Spoleto e all’Umbria è fortissimo. Tornare a viverci lo vedo difficile, purtroppo per ciò che faccio è troppo decentrata, ma nel mio piccolo non manco di parlarne a tutti quelli che mi conoscono, e ovviamente ci torno sempre volentieri per visitare la mia famiglia e i miei amici.

Mi manca la natura, i vicoli del centro storico… e la porchetta!

La ringraziamo Dottore per la sua collaborazione, saluti Spoleto descrivendola con un pregio ed un difetto.

Grazie a voi per ciò che fate. Direi che il pregio e il difetto di ogni spoletino… è la sua testa dura!