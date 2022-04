Volley, tutto pronto per il 27° “Torneo Internazionale Città di Spoleto”

Il torneo da sempre è rivolto esclusivamente a tutte le squadre nazionali e internazionali giovanili di tipo femminile, ma la novità di quest’anno è rappresentata dalla partecipazione anche di squadre maschili under17 con protagoniste anche le squadre locali.

Il Presidente Mauro Storri commenta così l’iniziativa: “Se anche quest’anno abbiamo potuto portare così tante squadre a Spoleto per partecipare a questo torneo che rappresenta ormai da anni una festa dello sport, è grazie a tante realtà locali che ci hanno dato una grossa mano. per questo voglio ringraziare gli sponsor CasaItalia international, Spoleto Poste e Servizi, SICAF, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Very Important Web, Ristorante Zengoni e ovviamente anche il Comune di Spoleto per il Patrocinio. Questo torneo avrà anche un impatto positivo per il turismo della nostra città durante questi tre giorni, penso che stiamo facendo un ottimo servizio sia per la pallavolo che per Spoleto.”