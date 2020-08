Volley, Serena Ortolani: “Stiamo crescendo giorno dopo giorno”

La giocatrice della Bartoccini Fortinfissi Perugia parla a pochi giorni dal preliminare di Supercoppa

A poco più di una settimana dall’appuntamento del preliminare di Supercoppa Italiana programmato nel week-end del 29-30 agosto, il lavoro di preparazione della Bartoccini Fortinfissi Perugia continua, lo scopo sicuramente quello di trovare la giusta intesa in tutte le fasi di gioco, in modo da arrivare pronti al preludio che avvia la stagione 2020/21 vedendo dall’altra parte della rete la quotatissima Novara.



Per fare il punto della situazione, le impressioni su l’attuale situazione dal punto di vista di Serena Ortolani. “La preparazione sta andando bene, sono molto felice, stiamo crescendo di giorno in giorno, questo si vede anche durante gli allenamenti, ci stiamo amalgamando sempre di più e piano piano stiamo diventando un gruppo. Non ci resta che aspettare il momento in cui cominceranno le gare in cui dovremo fare il passo più importante, stiamo avendo un bel ritmo ed un bel livello, la cosa mi sta facendo divertire tanto. Come ogni anno il Campionato Italiano si dimostra uno dei più forti quindi non sarà facile, ci sarà da lottare ogni domenica con il proverbiale coltello tra i denti, sono sicura però che saremo una di quelle squadre che darà fastidio a molte, in campo potremo sia divertirci che far divertire chi ci guarda, ovviamente tutto questo dipenderà da noi, sicuramente ci saranno anche dei momenti no, ma sono sicura che piano piano faremo il nostro bel percorso”.

“Non ero mai stata a Perugia ad eccezione di quando sono venuta per la pallavolo, la sto scoprendo giorno dopo giorno sia la città che i dintorni e devo dire che è molto bella, girando per l’Umbria ogni volta che conosco un posto diverso riesco ad apprezzare quanto sia stupenda, sono molto affascinata dalle sue zone rurali come ad esempio le varie rocche o i paesi dal carattere medioevale, ma devo dire che mi ha colpito molto anche la zona del Trasimeno, quindi sfruttando queste belle giornate, come ho dei giorni liberi cerco di conoscerla meglio godendomela insieme alla mia famiglia. Sono contentissima di essere qui anche per questo e spero che riusciremo a vedercela tutta”.“Novara come tutti gli anni allestisce un team di grande livello, quindi penso che sarà una partita abbastanza strana, ci troveremo subito a giocare per un risultato importante, sarà sicuramente da un lato bello, perché proveremo subito a dare tutto quello che abbiamo, da un’altra parte sarà strano perché dovremo andare ad affrontare un appuntamento da dentro o fuori senza aver un metro di paragone con altre gare ufficiali, credo però quando arriverà il momento saremo pronte, almeno dal punto di vista mentale, saremo lì per fare bene, poi quello che sarà il risultato ce lo dirà il campo”.