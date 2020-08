Volley, riparte il settore maschile della Monini Marconi. Confermata la collaborazione con la Sir Perugia

Le parole di Francesco Tardioli e Niccolò Lattanzi

Una tre giorni di fatica, sudore ma anche tanti sorrisi quella che, tra l’Agrileisuretime di Terraia e il Palarota di Spoleto, ha visto protagonisti gli atleti del settore maschile della Monini Marconi.

“I ragazzi sono stati eccezionali – afferma soddisfatto Francesco Tardioli -, hanno lavorato duramente per 4 ore la mattina e per 3 il pomeriggio. Questo breve stage ci serviva per farli tornare in ottica allenamento dopo la lunga inattività primaverile e devo dire che tutti, indistintamente, ci hanno dimostrato una gran voglia ricominciare”.

Nell’arco di pochi giorni l’attività ripartirà a pieno regime e con gruppi ben distinti, e tornerà nel vivo anche la collaborazione con la Sir Safety Perugia. I ragazzi, per la maggior parte Under 19, cominceranno a fare allenamenti mixati con i pari età perugini agli ordini del responsabile tecnico Andrea Piacentini e dell’assistente allenatore Damiano Di Titta. Il patto che le due società hanno rinnovato per la stagione alle porte rappresenta una ghiotta opportunità, per i ragazzi di Spoleto, di confrontarsi con una realtà ai vertici del panorama nazionale.

L’eccellenza di questo gruppo confluirà nell’Under 19 e nella Serie C targate Sir Safety Monini, che disputeranno i propri campionato al Palarota di Spoleto.

La soddisfazione del DS Niccolò Lattanzi: “Sir Safety Volley e Monini Marconi hanno deciso di mettere queste giovani compagini sotto i riflettori della città di Spoleto per dare adeguata visibilità ai giovani locali. Lo scorso anno questo gruppo ha fatto cose importanti, molti giovani sono cresciuti tecnicamente e arrivati ad ottimi livelli. Durante il lavoro settimanale – prosegue Lattanzi – si attingerà molto dai gruppi dei ragazzi più piccoli e ci sarà modo di coinvolgere nel progetto l’intero movimento giovanile di Spoleto”.



Nel frattempo prosegue anche l’attività di reclutamento delle nuove leve. Per entrare a far parte della grande famiglia Monini Marconi ci si può recare nella sede di Via della Repubblica o chiamare i seguenti numeri: 320-6244702 e 0743-840156. I nati dal 2008 al 2010 hanno la possibilità di praticare l’attività a titolo gratuito!