Volley, la Sir Safety Conad Perugia annuncia l’ingaggio di Thijs Ter Horst

Un tulipano al Palabarton

La Sir Safety Conad Perugia mette a segno un altro colpo di mercato e veste di bianconero lo schiacciatore di posto 4 Thijs Ter Horst!

Si appresta alla settima stagione in Superlega Thijs dopo l’anno passato a Ravenna ed in precedenza tre stagioni a Verona e due a Piacenza. Per il martello olandese, nato ventinove anni fa ad Almeno, anche due stagioni nella V-League coreana (ed in entrambe le occasioni premiato come miglior schiacciatore) ed un’esperienza in Qatar.

205 cm per Ter Horst, perno anche della nazionale “Orange” di cui fa parte ininterrottamente dal 2011 e con cui come miglior risultato vanta la medaglia d’oro alla European League del 2012.

Posto quattro dalle chiare attitudini offensive Ter Horst, dotato di un colpo in attacco alto e potente e dalle tante traiettorie e di ottime qualità anche a muro. Lo confermano i suoi numeri nelle sei stagioni in Italia nelle quali il martello orange, il secondo olandese della storia bianconera dopo il suo compagno di nazionale Hoogendoorn, ha totalizzato oltre 1100 punti quasi tutti messi a segno nei due fondamentali.

Ora lo sbarco al PalaBarton con Thijs che entra nel team di Heynen per portare il suo contributo alla causa, per mettere a disposizione il suo bagaglio di esperienza e per innalzare la qualità dell’organico a disposizione dell’allenatore belga.

Un giocatore, Ter Horst, cercato e voluto dalla società. Lo spiega il direttore sportivo Stefano Recine:

“Thijs è un giocatore che seguivamo da un po’. Il bel campionato fatto a Ravenna ci ha confermato quelle che erano le nostre idee su di lui. È un giocatore fortemente voluto da Vital (Heynen, ndr) e siamo felici di averlo portato a Perugia. Ter Horst è un posto quattro molto offensivo, ci aspettiamo grande fisicità da lui. Rappresenta un tassello importante del nostro roster e può dare un contributo notevole nella prossima stagione. Penso anche che per Thijs, senza dimenticare la già bella carriera avuta finora, quella di Perugia possa essere un po’ la grande occasione per una sua definitiva consacrazione e sono certo che affronterà questa avventura al massimo. Oltretutto è un ottimo ragazzo ed un grande lavoratore in palestra, qualità che ricerchiamo sempre nei nostri giocatori ed aspetti che hanno sicuramente contribuito ed agevolato il suo arrivo a Perugia”.