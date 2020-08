Volley, la Serie C femminile torna a Spoleto grazie alla Monini Marconi

La presidente Mari: “E’ stata una scelta condivisa con tutto lo staff tecnico e societario, il campionato di Serie C sarà una bella vetrina per le nostre atlete. Ho piena fiducia nei tecnici e credo si possa fare un ottimo lavoro”

La presidente della Monini Marconi Vincenza Mari è lieta di annunciare il ritorno della pallavolo di Serie C femminile a Spoleto. “La valorizzazione di un settore giovanile così valido e fiorente come quello che la nostra società può vantare passa anche, necessariamente, dall’iscrizione al massimo campionato regionale”, afferma soddisfatta. “E’ stata una scelta condivisa con tutto lo staff tecnico e societario, il campionato di Serie C sarà una bella vetrina per le nostre atlete. Ho piena fiducia nei tecnici e credo si possa fare un ottimo lavoro”.

A proposito di tecnici, saranno Cristina Gargagli e Stefano Giorgi i responsabili di questo nuovo progetto. Ex giocatrice di Serie A1 (ha vestito, tra le altre, la maglia della gloriosa Despar Perugia), Cristina Gargagli è in possesso della qualifica di 2° grado (terzo livello giovanile) e si è presa cura negli anni di tanti talenti in erba della pallavolo umbra, oltre ad aver collaborato con la Fipav nel settore scolastico. Una figura di assoluto rilievo e garanzia per le giovani atlete che dimostreranno di avere le qualità per emergere e meritarsi una chiamata.

Ad affiancarla in questa avventura sarà il romano Stefano Giorgi, classe 1992, fisioterapista che esercita la professione a Bastia Umbra. Pallavolisticamente è cresciuto nel vivaio della M. Roma Volley, con cui ha vinto diversi campionati regionali e partecipato a finali nazionali di categoria. Ma si è distinto anche nelle serie nazionali di B2 e B1. In Umbria, dove vive ormai da 4 anni, ha allenato gruppi di categoria a Foligno, Bastia e Trevi. “Sono molto contento di far parte di questo progetto – le sue prime parole –, ho sensazioni molto positive sull’annata che sta per cominciare, sia con la Serie C che con le categorie”.

Il gruppo che affronterà il campionato di Serie C sarà composto prevalentemente da giocatrici Under, ma verrà puntellato con qualche innesto di atlete d’esperienza che conoscono già la categoria.

Con questo importante passo, la Monini Marconi dimostra ancora una volta la volontà di creare le migliori condizioni possibili per la crescita personale e sportiva di tutte le ragazze e i ragazzi che amano la pallavolo.