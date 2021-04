Volley, la Bartoccini Fortinfissi Perugia saluta coach Mazzanti

Il DS Remo Ambroglini è già a lavoro per individuare la figura tecnica che guiderà la formazione nella prossima stagione

La dirigenza della Bartoccini Fortinfissi Perugia saluta e ringrazia con grande stima ed affetto coach Davide Mazzanti, a lui la gratitudine per aver accettato la sfida di mettersi alla guida tecnica della squadra “in corso d’opera”, in un momento delicato per la squadra e durante una stagione sportiva sconvolta dalla pandemia, riuscendo a condurre la squadra fino alla conquista dei quarti di finale persi contro la Igor Gorgonzola Novara che ora affronterà in finale la Imoco Volley Conegliano.

A coach Mazzanti i migliori auguri per il suo futuro personale e professionale, con particolare sentimento verso quest’ultimo, visto il compito di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Femminile Seniores, che culminerà quest’estate, con i Giochi della XXXII Olimpiade, in scena dal 23 luglio fino all’8 agosto.

Il DS Remo Ambroglini è già a lavoro per individuare la figura tecnica che guiderà la formazione nella prossima stagione.