Volley, inizia la stagione della Bartoccini Fortinfissi Perugia

Per quel che riguarda le nuove arrivate abbiamo colto le impressioni di Anastasia Guerra che dopo la VNL in azzurro ed un poco di vacanza è porta ricominciare e parte raccontandoci la storia del suo ingaggio. “Al termine della scorsa stagione sono stata contattata dalla dirigenza e mi hanno fatto capire che erano molto interessati a me, mi hanno parlato del progetto ed ho trovato subito interessante la cosa, abbiamo degli obiettivi comuni e dunque non ho esitato ed ho accettato con molto entusiasmo la proposta“.



Le sensazioni sul prossimo Campionato di Serie A1 Femminile. “Si alzerà ancora più il livello rispetto la scorsa stagione, sono arrivate molte straniere di qualità, questo ci darà lo stimolo per fare ancora meglio in campo. Per quel che ci riguarda credo che abbiamo in giusto mix tra esperienza e spensieratezza, sono due cose che fanno sempre bene all’interno di un club, non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserverà la prossima stagione“.