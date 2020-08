Volley, il campionato della Bartoccini Fortinfissi Perugia perte il 20 settembre in casa contro Chieri

Il campionato 2020-2021 della Bartoccini Fortinfissi Perugia partirà da in casa il 20 settembre 2020 contro la Reale Mutua Fenera Chieri, stessa avversaria della prima giornata anche nella scorsa stagione che sancì l’esordio nella massima serie per la squadra del presidente Antonio Bartoccini.

Primo match dunque in casa che darà subito la possibilità alle ragazze guidate da coach Fabio Bovari di sfruttare il fattore campo.



La prima trasferta arriverà nella seconda giornata e sarà tra le più vicine, ovvero nella tana della Savino del Bene Scandicci da quest’anno guidata dal coach umbro di adozione Massimo Barbolini.



La Stagione 2020-21 che partirà il 20 settembre 2020 sarà caratterizzata dalla presenza di 13 squadre partecipanti, con 26 giornate di Regular Season, mentre il termine è fissato per il week end del 24 e 25 aprile.



Essendo un torneo a 13 squadre le partecipanti avranno un turno di riposo per la Bartoccini Fortinfissi Perugia sarà nella 9^ giornata ovvero il 1 novembre per il girone di andata ed il 7 febbraio per quello di ritorno.



Conclusa la stagione regolare prenderanno il via i play off, ai quali accederanno le prime 12 squadre in classifica, mentre la 13^ classificata retrocederà direttamente in Serie A2.

Le prime 4 squadre nella classifica di Regular Season accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre dal 5° al 12° posto effettueranno un turno di ottavi di finale su gare di andata e ritorno ed eventuale golden-set.

Le sfide dei quarti e delle semifinali si disputeranno al meglio delle tre gare, mentre la finale si disputerà al meglio delle cinque gare.



In giornata Lega Volley Femminile, ha anche ricordato che il Campionato sarà anticipato dagli impegni della Supercoppa Italiana, appuntamento che inaugurerà la stagione 2020-2021 del volley.

Il 29 e 30 agosto si disputeranno infatti le gare del primo turno della manifestazione che si disputerà con gara singola sul campo della migliore qualificata tra le due nella stagione precedente.

Le vincenti del primo turno avranno accesso al secondo turno, previsto per martedì 1 o mercoledì 2 settembre con la stessa formula del primo.

Le 3 squadre che supereranno la seconda fase potranno infine partecipare alla Final Four di Vicenza, in programma sabato 5 e domenica 6 settembre dove ad attendere c’è la Imoco Volley Conegliano.



Nella giornata di oggi è stato inoltre ufficializzato che la Final Four di Coppa Italia si disputerà nel weekend del 23-24 gennaio.



Le prime 8 squadre classificate al termine del girone di andata di Regular Season, accoppiate secondo gli abbinamenti 1^ vs 8^, 4^ vs 5^, 2^ vs 7^ e 3^ vs 6^, si affrontano nei quarti di finale su gare di andata e ritorno (2 e 6 dicembre) da cui usciranno le quattro partecipanti alla Final Four.