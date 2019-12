Volley, il 6 gennaio si gioca il 1° Trofeo Monini

Al PalaBarton di Perugia si sfidano Sir Safety Conad Perugia ed i polacchi dello Skra Belchatow – al via la prevendita

Scatta stamattina la prevendita per il “1° Trofeo Monini”! La data da segnare sul calendario del nuovo anno per tutti gli appassionati di volley è il giorno dell’Epifania lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 18:00 al PalaBarton con la Sir Safety Conad Perugia che sfiderà la formazione polacca dello Skra Belchatow per un grande match di respiro internazionale con il “title name” dell’evento dedicato alla Monini Spa, azienda con sede a Spoleto leader nella produzione di olio extravergine d’oliva entrata da questa stagione nella grande famiglia dei partners bianconeri.

Prevendita attiva da oggi venerdì 27 dicembre dalle ore 12:00 on-line direttamente dal link https://sirsafetyperugia.vivaticket.it/, nei punti vendita vivaticket abilitati (per info https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv) e presso l’outlet della Sir Safety System (Santa Maria degli Angeli, Via dei Fornaciai 9 aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00 nei giorni non festivi).

Biglietto unico valido per tutti i settori del PalaBarton al costo di € 5,00 per gli abbonati e di € 7,50 per i non abbonati. Il prezzo è già comprensivo di costi di prevendita e commissioni. La riduzione per gli abbonati sarà vendibile mediante validazione del codice accesso (alfanumerico di 10 caratteri) presente sulla tessera abbonamento sotto la voce “Cod. Accesso:” e sarà utilizzabile una sola volta. I bambini da 0 a 4 anni (non compiuti) usufruiranno dell’ingresso gratuito, ma non avranno diritto al posto a sedere in nessuno dei settori del PalaBarton.

Il grande volley a Perugia non va mai in vacanza!