Volley, Atanasijevic é il nuovo capitano della Sir Safety Conad Perugia

È un Vital Heynen soddisfatto, ma al tempo stesso desideroso come tutti di scendere in campo, quello che, tra l’allenamento mattutino e la seduta pomeridiana, racconta lo stato dell’arte in casa Sir Safety Conad Perugia dopo un mese e mezzo praticamente di preparazione. E come da par suo, la disamina è estremamente lucida.

“Dopo un mese e mezzo di lavoro stiamo veramente aspettando le partite. Allenarsi senza giocare è interessante per le prime tre settimane, poi è necessario scendere in campo e testarsi contro un avversario per capire a che punto si è. Così è dura per un allenatore, che deve mettere pressione in ogni allenamento, ed è dura soprattutto per i ragazzi. Fisicamente direi che siamo pronti per iniziare, a livello di gioco è difficile avere un’idea. Per il resto sono molto contento di come si allena la squadra. È un gruppo tendenzialmente giovane con alcuni elementi di esperienza, ai giocatori piace lavorare e c’è un clima eccellente in palestra. Poi è chiaro che finora ci siamo solo allenati e quindi non c’è lo stress delle partite da fronteggiare”.

A breve tornerà a pieno regime anche Aleksandar Atanasijevic.

“Una grande qualità di Bata – dice Heynen – è quella di essere sempre positivo e questo, per chi deve lavorare per rientrare dopo un’operazione, è importantissimo. Poi è chiaro che non so ancora se sarà completamente pronto per l’inizio della stagione (il 13 settembre per la semifinale d’andata di Supercoppa, ndr) perché tra poco inizierà a lavorare completamente con la squadra e, specialmente dopo il lungo stop che abbiamo passato, ci vuole tempo”.

A proposito di Atanasijevic, Heynen ufficializza…

“Sarà lui il nuovo capitano e penso sia una scelta giusta e, sotto certi aspetti, anche fisiologica. Anche l’anno scorso, quando sono arrivato io, era il nostro giocatore di riferimento, un giocatore centrale nella squadra non solo in campo, ma anche nello spogliatoio, nel pullman, nelle cene di gruppo. È qui a Perugia da tanti anni, per lui sarà una nuova ed ulteriore sfida, ma il suo carattere è da leader e sarà sicuramente un ottimo capitano”.



DOMANI I SORTEGGI DI CHAMPIONS



Si svolgeranno domani a partire dalle ore 12:30 i sorteggi dell’edizione 2020-2021 della Champions League. Ci sarà ovviamente, nelle urne lussemburghesi, anche il bigliettino con la scritta “Sir Sicoma Monini Perugia” con la società del presidente Sirci pronta a scoprire il suo cammino europeo per la sesta volta nella massima competizione continentale per club.

Il sorteggio inizierà come detto domani alle ore 12:30 e sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook della CEV Champions League Volley e sul canale youtube della CEV European Volleyball. Naturalmente sarà possibile seguire il sorteggio anche sui canali social ufficiali della società bianconera.