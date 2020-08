Volley, al via una nuova settimana di lavoro per la Sir Safety Conad Perugia

Dopo la domenica di riposo, riprende oggi la preparazione dei Block Devils. Tutti al PalaBarton per una doppia seduta di lavoro, in settimana allenamento congiunto con Cisterna. Perugia sbarca su Telegram



Al via una nuova settimana di lavoro per la Sir Safety Conad Perugia.

Dopo la domenica di riposo concessa da Vital Heynen, stamattina i Block Devils si sono presentati al PalaBarton per una seduta fisica in sala pesi mentre nel pomeriggio è in programma l’allenamento tecnico sotto le direttive del tecnico belga.

Settimana molto intensa per capitan Atanasijevic e compagni, l’ultima senza incontri ufficiali. Settimana che vivrà di quattro doppie sedute (con l’eccezione di mercoledì) e che proporrà per i bianconeri un nuovo allenamento congiunto rigorosamente a porte chiuse, stavolta a Pian di Massiano, giovedì pomeriggio contro la rinnovata Top Volley Cisterna di coach Tubertini. Un’altra occasione per Heynen per provare soluzioni tattiche e per dare ritmo gara alla squadra in vista della semifinale d’andata di Supercoppa Italiana che darà il via ufficiale alla nuova stagione e che vedrà i Block Devils impegnati domenica sera 13 settembre alle ore 20:30 (diretta tv su Raisport) al PalaBarton contro la Leo Shoes Modena.

LA SIR SAFETY CONAD PERUGIA SBARCA SU TELEGRAM!Dopo il lancio lo scorso anno dell’App ufficiale dei Block Devils, oggi la Sir Safety Conad Perugia annuncia un altro piccolo passo in avanti nel percorso di rivoluzione digitale del Club: lo sbarco su Telegram!Una scelta, da parte dello staff comunicazione e social media, che punta a coinvolgere sempre di più i tifosi bianconeri. Attraverso il canale ufficiale Telegram infatti, tutti gli iscritti riceveranno news ed aggiornamenti in tempo reale, foto, video e tutte le informazioni più importanti che riguardano il Club. Oltre a tanti contenuti esclusivi. Il tutto a portata di smartphone, con una visualizzazione rapida ed immediata.Telegram va ad aggiungersi al portfolio digitale dei Block Devils, che dal sito internet fino all’App ufficiale ed ai canali social, permette di raggiungere ed interagire continuamente con i tifosi.Per entrare a far parte del canale ufficiale dei Block Devils è sufficiente cliccare su questo link: https://t.me/sirsafetyperugia