Volley, al termine anche la terza settimana di preparazione per la Bartoccini Fortinfissi Perugia

Ufficializzata la Formula della Supercoppa Italiana Femminile

Con la fine di luglio si appresta ad arrivare al termine anche la terza settimana di preparazione per la Bartoccini Fortinfissi Perugia.

Il team tecnico guidato da coach Fabio Bovari sta pian piano lasciando la preparazione atletica, per aumentare il carico sui fondamentali tenici nell’ottica di avvicinarsi gradualmente agli incontri di inizio stagione, che come annunciato oggi da Lega Pallavolo Serie A Femminile, vedrà accendere i riflettori della Stagione 2020-21 con la prima gara di due, valida per il primo turno di Supercoppa Italiana pianificata in quel di Novara, per sabato 29 agosto o domenica 30 agosto, in questa edizione stravolta dall’assenza di Filottrano e Caserta.

L’iter del mini-torneo poi continuerà per la vincente tra la Novara e la Bartoccini Fortinfissi Perugia con il secondo turno, chi avrà la meglio dovrà vedersela contro la vincente tra Casalmaggiore e Firenze, martedì 1 settembre o mercoledì 2 settembre, il tutto per arrivare alla Final Four programmata per 5 e 6 settembre dove ad aspettare ci sarà la già qualificata Conegliano. Nulla ancora di stabilito sulla location della due giorni decisiva, ma LVF ha promesso che si svolgerà “in una delle più suggestive piazze delle città italiane” ovviamente coperta dalla diretta RAI.



La Formula della Supercoppa Italiana Femminile 2020-21



Ad eccezione di Conegliano le squadre si sfideranno su un doppio turno a eliminazione diretta, da disputarsi sui campi di gioco delle migliori classificate secondo l’ultima graduatoria valida della passata stagione, per eleggere le tre sfidanti. Busto Arsizio, a causa della non iscrizione di Filottrano e Caserta, accederà direttamente al secondo turno.



Primo turno (sabato 29 o domenica 30 agosto):

Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini Gioiellerie Perugia

Savino Del Bene Scandicci – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Saugella Monza – Bosca S.Bernardo Cuneo

VBC èpiù Casalmaggiore – Il Bisonte Firenze

Reale Mutua Fenera Chieri – Zanetti Bergamo



Secondo turno (martedì 1 o mercoledì 2 settembre):

Unet E-Work Busto Arsizio – Vinc. Chieri/Bergamo

Vinc. Novara/Perugia – Vinc. Casalmaggiore/Firenze

Vinc. Scandicci/Brescia – Vinc. Monza/Cuneo



Final Four (sabato 5 e domenica 6 settembre):

Finale ore 21 di domenica 6 settembre in diretta RAI

Foto: Lollini / Ufficio Stampa Bartoccini Fortinfissi Perugia