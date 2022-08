Volano le iscrizioni per La SpoletoNorcia in MTB 2022

Domenica 7 agosto come data ultima per ricevere in regalo la maglia tecnica

A meno di un mese dal via dell’edizione numero nove de La SpoletoNorcia in MTB, volano le iscrizioni, che in questi ultimi giorni hanno superato le 1250 unità.

A ciò ha contribuito, senza dubbio, anche la scelta di puntare sull’inclusività, grazie all’accordo con Remoove, che ha arricchito il concetto di Bike Districit, con l’inserimento di mezzi “lenti” per persone con disabilità, anziani e famiglie con bambini.

Nonostante la quota oltre la quale non saranno accettate nuove richieste d’iscrizione sia stata mantenuta a 1500 pettorali, il Comitato Organizzatore ha voluto ugualmente spingere sull’acceleratore prolungando la “promo 50 euro” fino a domenica 7 agosto.

Questo permetterà a coloro che non sono riusciti ad iscriversi fino ad ora, di poter beneficiare ancora per qualche giorno dello sconto di 10 euro e della possibilità di ricevere la splendida maglia tecnica in regalo.

Per tutte le informazioni, sono a disposizione le pagine social ed il sito internet dell’evento. www.laspoletonorciainmtb.it