Voglio una vita Speri…mentale!

I giovani Cantanti del 76mo Corso di Avviamento al debutto testimoniano sulle piattaforme social la loro esperienza al Teatro Lirico Sperimentale

“OperaInfluencer”: primo passo verso un docufilm?

“Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film”. I versi di una delle più celebri canzoni del rocker italiano Vasco Rossi sembrano essere il leitmotiv dei Cantanti del 76mo Corso di Avviamento al debutto del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto. Sono giovani, belli, tenaci, pieni di forza vitale e, nonostante lo studio indefesso e rigorosissimo, non dimenticano di essere dei ragazzi under 30. Le nuove leve del mondo operistico, dimentiche dei vezzi e della distante alterigia delle generazioni del passato, sono fluide e perfettamente in grado di adattarsi ad un mondo in continua evoluzione. Basterebbe seguire una delle loro prove per rendersene conto e per notare che alcuni di loro scelgono l’i-pad al posto dello spartito cartaceo, operando una scelta green, che altri optano per degli outfit rock, indossando – sempre con classe e sobrietà – piercing ai lobi delle orecchie e imbracciando la chitarra e altri ancora sanno perfettamente gestire autonomamente la loro immagine sui più importanti social di riferimento. Dopo interminabili ore di prove all’insegna della musica e degli insegnamenti dei grandi Maestri che il Teatro Lirico Sperimentale mette a loro disposizione, queste promesse in erba non si privano di una pizza in compagnia, spesso animata da performance estemporanee nei locali in voga fra i giovani spoletini.

Al giorno d’oggi, l’uso intelligente delle piattaforme social si costituisce come mezzo necessario per veicolare contenuti artistici e culturali e per intessere un vero e proprio network intorno a temi di interesse comune. Il nuovo trend dello Sperimentale è proprio questo: raggiungere in modo fresco e spontaneo le più vaste platee di potenziale pubblico, cercando di risvegliare l’attenzione da parte dei più giovani intorno al patrimonio operistico.

“OperaInfluencer” è il nuovo progetto in cantiere di questa scoppiettante 76ma Stagione, ossia la creativa documentazione messa in opera da parte dei Cantanti del Corso di Avviamento al debutto di una cronaca divertita e divertente dei loro cinque mesi a Spoleto, attraverso brevi video che immortalano momenti della loro vita quotidiana. Questo sembra essere il primo passo per lanciare la proposta di realizzare un vero e proprio docufilm che possa testimoniare in modo diretto e concreto la loro importante esperienza presso il Teatro Lirico Sperimentale. L’auspicio rivolto a questi ragazzi è proprio quello di “ritrovarsi come le star” (magari a bere qualcosa di più salutare del whiskey!) sui palchi dei più prestigiosi Teatri internazionali, a guisa dei Vincitori delle passate edizioni del Concorso per Giovani Cantanti Lirici, che dal 1947 si configura come fucina di prestigiosi talenti.

L’attività del Teatro Lirico Sperimentale continuerà con la Stagione Lirica.

L’ultimo appuntamento della rassegna “Fuori Opera” si terrà il 16 luglio alla Sala Pegasus alle ore 17.30 (e non alle 16 date le torride e inaccessibili temperature pomeridiane). Saranno nuovamente presenti delegazioni di Associazioni territoriali, che stanno dimostrando al Teatro lirico Sperimentale grande affetto e altrettanta partecipazione. Prima di quest’ultimo appuntamento, sarà possibile effettuare una visita dell’Archivio Storico del Lirico Sperimentale (consultabile al seguente link https://www.tls-belli.it/centro-studi-archivio-storico/, oppure direttamente in loco, su appuntamento, chiamando 0743.221645), sito a Palazzo Mansueti e adiacente alla Pegasus. Sono previsti inoltre quattro concerti in collaborazione con il Comune presso l’Arena Collicola il 14 luglio, il 17 luglio, il 21 luglio e il 4 agosto. L’ingresso per i Concerti sarà libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

Al pianoforte siederanno i maestri Carolina Benedettini e Minjeong Kim, mentre le giovani voci saranno sempre di: Elena Antonini soprano, Veronica Aracri mezzosoprano, Sara Cortolezzis soprano, Oronzo D’Urso tenore, Elena Finelli soprano, Maria Stella Maurizi soprano, Alessia Merepeza soprano, Davide Peroni baritono, Giacomo Pieracci basso, Matteo Lorenzo Pietrapiana baritono, Davide Romeo baritono, Elena Salvatori soprano, Antonia Salzano mezzosoprano e Roberto Manuel Zangari tenore.