“Vogliamo conoscere le intenzioni reali della Regione”

Il comunicato stampa dei consiglieri Cretoni, Dottarelli, Grifoni, Imbriani e Profili

Nei prossimi giorni, dietro nostra richiesta, ci è stato confermato un incontro con i vertici della Regione, per avere dalla loro diretta voce informazioni e rassicurazioni sul futuro del nostro ospedale, in virtù dell’ultima delibera emanata dallo stesso Ente.

Vorremmo soprattutto avere precise indicazioni anche sul documento che la Commissione Tecnica ha recentemente elaborato ed approvato, contenente suggerimenti per ciò che concerne la suddivisione dei servizi ospedalieri fra Spoleto, Foligno e la Valnerina.

Ci interessa innanzitutto fare un focus sul documento, approvato e sottoscritto anche dal Presidente del nostro Consiglio Comunale, dr. Marco Trippetti, e condiviso dal Sindaco Andrea Sisti, redatto per trovare una definitiva integrazione tra i due principali Ospedali e più in generale dell’area dello spoletino, folignate e Valnerina, per la quale per il nosocomio folignate sarebbe prevista la sussistenza dei servizi di emergenza e urgenza, mentre per il San Matteo quelli della programmata.

Vogliamo quindi conoscere le intenzioni reali della Regione e quali margini politici esistano

eventualmente per migliorare lo stesso, favorendo così una corretta integrazione, per la quale è importante sapere anche come andrà la stessa a conciliarsi con l’ultima delibera regionale sul tema specifico, e quali investimenti si intendano mettere in campo per il San Matteo.

Queste sono le tematiche importanti dove una intera comunità si deve impegnare per un unico obiettivo: ridare dignità ed una prospettiva chiara e concreta al nostro Ospedale

Ognuno dovrà fare la sua parte, nel ruolo che gli elettori ci hanno assegnato e per questo chiediamo al Sindaco Sisti, forte dell’autorevolezza istituzionale che gli è stata riconosciuta dalla maggioranza degli spoletini lo scorso anno, di interagire immediatamente anche lui con la Presidente della Regione Tesei, al fine di rappresentare ufficialmente le istanze di Spoleto, facendo valere le ragioni della nostra comunità, e di riferire poi al Consiglio Comunale.

FIRMATO: i Consiglieri Comunali

Alessandro Cretoni

Alessandra Dottarelli

Sergio Grifoni

Paolo Imbriani

Gianmarco Profili