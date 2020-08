Voci dal PalaBarton: coach Heynen e Aleksandar Atanasijevic

Mentre volge al termine una nuova settimana di preparazione, parlano il tecnico belga e l’opposto serbo. Intanto il classe 2005 Vittorio Broccatelli convocato a Vigna di Valle per uno stage con la Nazionale Allievi

Volge al termine un’altra settimana di preparazione per la Sir Safety Conad Perugia.

Una settimana molto proficua a livello di qualità e quantità del lavoro svolto.

È soddisfatto Vital Heynen di quello che stanno facendo i Block Devils al PalaBarton. Ed è lo stesso tecnico bianconero a spiegarlo:

“Lavoriamo tanto ovviamente a livello individuale, ma sono estremamente concento, in questi ultimi giorni il livello generale degli allenamenti è veramente alto. Dopo 4-5 mesi senza pallavolo, i ragazzi hanno grande voglia e lavorano con grande intensità nonostante gli esercizi siano diversi dal solito non potendo fare lavoro di squadra e 6 contro 6. Questo d’altra parte ci consente di poter incentrare il focus sul giocatore e sul miglioramento della tecnica individuale e lo stiamo facendo in generale su tutto, in particolare sul muro-difesa, situazione che, come sanno tutti, mi piace molto. Rispetto allo scorso anno, avendo potuto fare la preparazione intera con la squadra, siamo certamente più avanti e devo dire che sto vedendo dai giocatori molte cose interessanti”.

L’allenatore belga si sofferma velocemente sul calendario uscito ieri.

“Ho visto il calendario. Alla prima avremo Vibo, poi subito la trasferta a Piacenza, squadra che reputo una delle prime cinque migliori d’Italia. Sarà subito un test importante, come importanti saranno prima ancora le due gare di semifinale di Supercoppa contro Modena. Posso dire davvero che non vedo l’ora di cominciare”.

Un altro che certamente scalpita per riprendere al più presto l’attività in campo è Aleksandar Atanasijevic che, complice un’estate particolare con l’intervento al ginocchio prima ed il coronavirus poi, sta lavorando tantissimo per essere al 100% per l’avvio della nuova stagione.

“Sta andando tutto bene”, dice l’opposto serbo. “Mi sto allenamento molto con il nostro preparatore Cadeddu e penso che sarò pronto per l’inizio della stagione. Ho avuto finalmente modo di conoscere i nuovi, sono tutti dei bravi ragazzi. Certo, non li ho visti molto in campo perché sto quasi sempre in sala pesi, ma sono tutti ottimi giocatori e penso che ci divertiremo anche quest’anno”.

Un commento all’avvio di stagione arriva anche da Atanasijevic.

“Intanto penso sia bellissimo iniziare la stagione con due gare contro Modena, perché è una delle sfide più belle da giocare. In generale penso che sarà un anno difficile, molte squadre vorranno vincere. Credo che noi dobbiamo pensare solo a prepararci meglio possibile perché penso che la nostra squadra sia forte ed che avrà le sue occasioni per portare a casa dei trofei”.

Bata comincia la sua ottava stagione consecutiva a Perugia. Volete sapere il segreto per avere sempre motivazioni a mille?

“Si, sono qui da otto anni, ma ho sempre grandi motivazioni. Penso che non esiste sensazione più bella che vincere un trofeo con Perugia, così come non esiste sensazione più brutta che vedere le altre squadre vincere trofei contro di noi. È questo che mi motiva a fare una grande stagione”.

CONVOCAZIONE IN NAZIONALE ALLIEVI PER VITTORIO BROCCATELLI!

La Federazione Italiana Pallavolo, su segnalazione del Direttore Tecnico Settore Giovanile Prof. Julio Velasco, ha diramato alla fine di luglio le convocazioni per uno stage della Nazionale Allievi che si terrà da lunedì 10 agosto nel Centro Federale dell’Aeronautica Militare a Vigna di Valle. E tra gli atleti in procinto di preparare la valigia per presentarsi agli ordini del tecnico Monica Cresta c’è anche l’assisano doc classe 2005 Vittorio Broccatelli. Il talento umbro, libero della Serie C della Sir Monini cresciuto nel settore giovanile bianconero, si conferma dunque atleta di interesse nazionale nella categoria Allievi e parte alla volta di Vigna di Valle dopo aver lavorato in questo periodo in maniera individuale e nel rispetto del protocollo sanitario con il tecnico Andrea Piacentini.

A Vittorio un grande in bocca al lupo da parte di tutta la società.