Gli auguri di Natale ASD Diego Bartolini Boxing – Club La Sfida

“A voi Atleti e le vostre famiglie a nome dell’Asd Diego Bartolini auguro Buon Natale e Felice Anno Nuovo , con la speranza che possiate ricominciare a frequentare la nostra Palestra”.

Così il Presidente Ads Diego Bartolini Boxing , Rosario Murro , al breve incontro con tutto lo Staff tecnico atleti , genitori e tifosi avvenuto nei locali della Palestra in località Montarello , rispettando tutte le normative anti-Covid..

“Vivere il Pugilato con Amore. l’unica via per il successo, non è solo quello del risultato di squadra o personale ma soprattutto quello di poter crescere bene con principi saldi e doveri e soprattutto non abbiate mai paura di fallire” Provateci sempre, anche se potrete trovare ostacoli, nessuna paura.

Credete sempre in voi stessi, anche in un momento così difficile causa la Pandemia”.



Particolari ringraziamenti Murro li ha rivolti al maestro e campione di pugilato spoletino Valentino Giacomelli, il quale ha aggiunto: “Siamo una bella famiglia affiatata a cui piace risolvere i problemi con serenità, trasparenza e tanto, tanto dialogo. Per noi non è un momento bellissimo ma siamo ottimisti come sempre e spero che anche i ragazzi e le ragazze diventino consapevoli delle loro reali potenzialità.”.

I ringraziamenti particolari del Presidente ai collaboratori tecnici , Valentino Spera e Romano , ai componenti del direttivo , Alexandra Almon , Daniele Ubaldi e Rosario Cavallaro e tutti gli Sponsor che da anni seguono con tanta passione la nostra Associazione .

Prima del brindisi augurale , la consegna delle magliette a tutti i presenti e la solita parentesi ludico – distensiva , sempre rispettandole normative Anti-Covid , tra atleti , genitori e dirigenti che con grande affetto e stima reciproca si sono scambiati gli auguri in vista delle prossime festività. natalizie