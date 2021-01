“Vivere è un diritto, bere è una scelta! Guida con prudenza!”

Prosegue in città l’importante attività di sensibilizzazione per la sicurezza stradale

(DMN) Spoleto – Continua, senza sosta, la campagna di sensibilizzazione per la sicurezza stradale promossa e finanziata dalla signora Renzana Rapaj, madre del giovane Nikola Duka, deceduto a seguito di un incidente stradale nel marzo del 2019, quando l’auto con cui viaggiava verso casa venne colpita in pieno da quella di un altro giovane, dello stesso centro della Valnerina, risultato poi positivo all’alcoltest.

I messaggi, veicolati in città con cartelloni, affissioni e volantini sono chiari e diretti: “ Vivere è un diritto, bere è un scelta! Guida con prudenza!” e “Vogliamo pene severe per chi guida ubriaco. Vogliamo vivere e non morire sulle strade”.

L’attività di sensibilizzazione è stata accolta anche da alcuni istituti scolastici della zona che hanno affisso i manifesti all’interno delle strutture.