Vittorio Sgarbi e Salvo Nugnes presentano la mostra internazionale Spoleto Arte

Tanti ospiti illustri dell’arte e della cultura

Sale l’attesa per la prestigiosa mostra internazionale Spoleto Arte a cura di Salvo Nugnes, scrittore e reporter, e del prof. Vittorio Sgarbi. Ad ospitare l’evento si riconferma il Palazzo Vescovile Terrazza Frau, location storica situata nel cuore della città a pochi passi dal Duomo, che, dal 21 al 25 luglio, ospiterà le opere di numerosi artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Anche quest’anno grandi nomi danno il loro contributo ad una delle manifestazioni artistiche più seguite, da Silvana Giacobini, già direttrice di Chi, a Pippo Franco, presentatore ed esperto d’arte, Ada Urbani, già assessore alla Cultura e Senatrice, Yari Carrisi Power, polistrumentista e figlio d’arte, Alessandro Meluzzi, psichiatra ed opinionista televisivo, il sociologo Francesco Alberoni, Cristina Cattaneo, giornalista e scrittrice e molti altri.

Sgarbi ha dichiarato che anche quest’anno: “vi do appuntamento per questa esposizione di arte attraverso una scelta che io stesso continuerò a fare di artisti attivi, contemporanei, con la collaborazione dell’antico amico Salvo Nugnes che si è mosso per sostenere l’arte dei giovani che non hanno più trovato spazi per esporre. La contemporaneità è un concetto importante, vuol dire capire cosa sta accadendo, e a Spoleto tenteremo di farlo”.

Per info sulla selezione: 3887338297 o 3517250110