Vittoriale: in arrivo oltre 670 studenti per il progetto scuole

«Ci sono ancora molte vette da conquistare. Tu, che sei una natura così signorilmente squisita di artista, tu farai molto, andrai molto avanti. Getta via lungi da te tutti i timori, tutte le timidezze, tutte le esitazioni: sii audace, sempre audace; non ti stancare mai di cercare, di tentare, di provare. La via dell’arte è lunga e scabra ed erta: per salirla ci vogliono dei lombi armati di valore. Tu hai un’intelligenza fine e una cultura non comune; ti manca lo spirito irrequieto delle imprese», Gabriele d’Annunzio

«Chi scrive questi consigli a un amico, alunno del Conservatorio di Napoli – commenta il Presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri – non è un ottuagenario. È invece un giovane di ventun anni, già noto alle patrie lettere, e che può permettersi di offrire la ricetta per imporsi e conquistare il successo».

Sono queste le parole che guideranno le due giornate del Vittoriale dedicate al progetto GardaMusei Scuole, in cui oltre 670 studenti provenienti da tutta Italia – e altri ancora collegati da remoto – saranno protagonisti delle presentazioni dei progetti didattici 2022-2023.

Martedì 16 maggio, dalle 9.00 alle 16.00, l’Auditorium sarà riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado; la giornata di giovedì 18 maggio vedrà invece protagonisti gli studenti delle scuole superiori di secondo grado, dalle 9.00 alle 13.00.

Dalle creazioni dannunziane al Vate come primo influencer della storia, passando per i temi della velocità, della morte, dell’arte, dei neologismi diventati famosi e della musica: durante le due giornate sarà approfondita l’inimitabile vita di Gabriele d’Annunzio e ogni classe avrà modo di presentare un elaborato dedicato alla sua figura, realizzato in forma originale e creativa.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia e l’IPRASE del Trentino.