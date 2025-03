Vita indipendente per persone con disabilità. Online l’avviso per progetti e finanziamenti

È stato pubblico nel sito del Comune di Spoleto – https://bit.ly/4joKqdB – l’avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personali per la “Vita Indipendente” a favore delle persone con disabilità.

Finanziato dal Piano Sviluppo e Coesione della Regione Umbria 2014-2020 per la Linea di Azione “Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità”, il progetto garantisce l’autodeterminazione, la promozione della massima autonomia possibile nelle persone con disabilità attraverso la realizzazione di un percorso assistenziale con soluzioni personalizzate definite sulla base delle caratteristiche di ogni singolo richiedente.

Tra i requisiti di accesso previsti dall’avviso è indicata la residenza in uno dei Comuni della Zona sociale n. 9 dell’Umbria, ossia Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria, essere in accertata condizione di disabilità (ex art. 3 c. 3 e ex art. 4 della legge 104/921) e avere un ISEE d’importo pari o inferiore ad € 35.000,00.

La domanda, con la proposta progettuale e la richiesta di contributo, potrà essere presentata a mano all’Ufficio accoglienza/protocollo del Dipartimento per il benessere e l’innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona in via San Carlo n. 1 (lunedì e martedì dalle 8.30 alle 13.00 ed il giovedì dalle 15.00 alle 17.00), oppure tramite raccomandata a/r indirizzata al Comune di Spoleto – Dipartimento per il benessere e l’innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona o anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it.

Le domande dovranno essere presentate a partire da giovedì 27 marzo e fino a lunedì 28 aprile 2025.