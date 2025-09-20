“Visti dalla Tribuna”: scarica qui il secondo numero

Il secondo numero di Visti dalla Tribuna, periodico diretto da Renzo Berti, torna con una esclusiva sulle Farmacie comunali : come fu silurata l’avvocato Valia Fedeli Alianti per far posto al “super consulente ” Bruno Toniolatti.

Il Sindaco Andrea Sisti di nuovo sulla graticola tra gaffe calcistiche e la patata bollente della Ztl.

Parla il figlio d’arte Ivano Fabris: “Lo Spoleto non ha paura di nessuno”. La prima vittoria da dedicare al super tifoso Marco.

L’allenatore dell’atletica Bmg Michele Proietti fa le carte alla terza giornata del campionato di Eccellenza.

Per Amarcord biancorosso, la bella storia di Marco Venanzi, sfortunato attaccante biancorosso ed ex golden boy dell’Inter, che a Spoleto non ebbe molte soddisfazioni calcistiche. Ma, in compenso, trovò il grande amore: sua moglie Donatella. La pista d’atletica sarà presto realtà. Le grandi speranze ed ambizioni dei ragazzi allenati da Piergiorgio Conti. E non dimenticate le “fregnacce” ma non troppo di Maccaretta!