“Visti dalla Tribuna”: scarica qui il secondo numero

  • Redazione
  • Settembre 20, 2025
  • SPORT
    • Il secondo numero di Visti dalla Tribuna, periodico diretto da Renzo Berti, torna con una esclusiva sulle Farmacie comunali : come fu silurata l’avvocato Valia Fedeli Alianti per far posto al “super consulente ” Bruno Toniolatti.  

    Il Sindaco Andrea Sisti di nuovo sulla graticola tra gaffe calcistiche e la patata bollente della Ztl.

    Parla il figlio d’arte Ivano Fabris: “Lo Spoleto non ha paura di nessuno”. La prima vittoria da dedicare al super tifoso Marco. 

    L’allenatore dell’atletica Bmg Michele Proietti fa le carte alla terza giornata del campionato di Eccellenza. 

    Per Amarcord biancorosso, la bella storia di Marco Venanzi, sfortunato attaccante biancorosso ed ex golden boy dell’Inter, che a Spoleto non ebbe molte soddisfazioni calcistiche. Ma, in compenso, trovò il grande amore: sua moglie Donatella. La pista d’atletica sarà presto realtà. Le grandi speranze ed ambizioni dei ragazzi allenati da Piergiorgio Conti. E non dimenticate le “fregnacce” ma non troppo di Maccaretta!

    Visti dalla Tribuna N.2 25-26Scarica

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....