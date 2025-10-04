Visti dalla Tribuna: scarica il n.3

Eccoci al terzo numero di Visti dalla Tribuna. Questa settimana, il nostro collega direttore Renzo Berti apre il giornale sui motivi del perché tanti turisti vengono a visitare il set di Don Matteo. Obi vive nelle nostre coscienze. La solidarietà della città alla comunità del povero cuoco del Bangladesh. Le ciance di Maccaretta sul nuovo McDonald’s.

Nella pagina dedicata al calcio, il capitano dello Spoleto Lorenzo Colarieti parla del suo splendido momento e che va di pari passo con quello della squadra. Un grande ed indimenticabile ex virtussino come Valeriano Recchi, ora allenatore dell’Angelana, fa l’esame di un campionato equilibratissimo. Sempre il nostro capo servizio Roberto Mattia punta alla sesta giornata anticipando i match clou della giornata tra cui Spoleto-Pierantonio. Amarcord biancorosso si trasforma in gialloverde per ricordare uni dei personaggi più amati della pallavolo spoletina, recentemente scomparso: Walter Ponti, per gli.intimi”Lalle”. Siamo andati alla scoperta del rinnovato Palatenda con il presidente della società che lo gestisce: Damiano Suadoni, ex tennista convertitosi al padel. I progetti ambiziosi del nuovo impianto. La flash new questa settimana è dedicata agli scacchi. Buona lettura a tutti !