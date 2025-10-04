Visti dalla Tribuna: scarica il n.3

  • Redazione
  • Ottobre 4, 2025
  • SPORT
  • Letto 76

    • Eccoci al terzo numero di Visti dalla Tribuna. Questa settimana, il nostro collega direttore Renzo Berti apre il giornale sui motivi del perché tanti turisti vengono a visitare il set di Don Matteo. Obi vive nelle nostre coscienze. La solidarietà della città alla comunità del povero cuoco del Bangladesh. Le ciance di Maccaretta sul nuovo McDonald’s.
    Nella pagina dedicata al calcio, il capitano dello Spoleto Lorenzo Colarieti parla del suo splendido momento e che va di pari passo con quello della squadra. Un grande ed indimenticabile ex virtussino come Valeriano Recchi, ora allenatore dell’Angelana, fa l’esame di un campionato equilibratissimo. Sempre il nostro capo servizio Roberto Mattia punta alla sesta giornata anticipando i match clou della giornata tra cui Spoleto-Pierantonio. Amarcord biancorosso si trasforma in gialloverde per ricordare uni dei personaggi più amati della pallavolo spoletina, recentemente scomparso: Walter Ponti, per gli.intimi”Lalle”. Siamo andati alla scoperta del rinnovato Palatenda con il presidente della società che lo gestisce: Damiano Suadoni, ex tennista convertitosi al padel. I progetti ambiziosi del nuovo impianto. La flash new questa settimana è dedicata agli scacchi. Buona lettura a tutti !

    Visti dalla Tribuna N.3 25-26Scarica

    Share

    Articolo precedente

    Presentazione ufficiale del Settore Giovanile, della Scuola Calcio maschile e femminile, del progetto Calcio Integrato e delle squadre di Futsal della Ducato Spoleto

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....