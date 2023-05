Visite guidate in alcune chiese dello spoletino da maggio a luglio 2023

Spoleto sacra 1200. Nell’825° anniversario della dedicazione della Cattedrale

Nell’ambito delle celebrazioni per l’825° anniversario della dedicazione della Cattedrale di Spoleto, a seguito della recente inaugurazione della mostra “Spoleto sacra 1200. Nell’825° anniversario della dedicazione della Cattedrale”, l’Archidiocesi promuove una serie di visite guidate a luoghi altamente significativi del periodo a cavallo tra XII e XIII secolo presenti nella città di Spoleto.

Le visite, coordinate dalla prof.ssa Giovanna Sapori, intendono collegare idealmente la mostra ai luoghi e al territorio da cui provengono le opere esposte. Si vuole così ulteriormente offrire ai partecipanti la possibilità di osservare, in maniera ancora più tangibile, l’importante fase storica, religiosa e culturale della città di Spoleto e della sua vasta diocesi.

La serie di visite guidate, a cura dei professori Walter Angelelli, Serena Romano e delle dottoresse Gaia Pedriglieri e Giulia Amodio, tratteranno in particolare degli affreschi presenti nei diversi luoghi, dell’architettura del periodo e di altre opere contemporanee o riferibili con quelle esposte.

Al fine di predisporre al meglio l’organizzazione delle visite, è prevista la prenotazione anticipata che potrà essere effettuata scrivendo a gaia.pedriglieri@uniroma1.it e giulia.amodio@uniroma1.it a seconda dei luoghi di visita come specificato sotto.

Nella prenotazione andranno indicati il numero di partecipanti, un nominativo, un indirizzo mail di contatto e uno telefonico per eventuali necessità e comunicazioni.

Calendario delle visite programmate



Chiesa di San Sabino 06/05/2023 10.30 Dott.ssa Giulia Amodio

Basilica di S. Eufemia 13/05/2023 10.30 Dott.ssa Gaia Pedriglieri

Museo Nazionale del Ducato di Spoleto 20/05/2023 10.30 Dott.ssa Giulia Amodio

Cripta di San Primiano e Basilica Cattedrale 27/05/2023 10.30 Dott.ssa Giulia Amodio

Chiesa di San Paolo inter vineas 03/06/2023 10.30 Dott.ssa Giulia Amodio

Chiesa di San Gregorio Maggiore 10/06/2023 10.30 Dott.ssa Gaia Pedriglieri

Chiesa di San Pietro extra moenia 17/06/2023 10.30 Dott.ssa Gaia Pedriglieri

Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo e visita della mostra “Spoleto sacra 1200” nel Museo Diocesano di Spoleto 24/06/2023 10.30 Prof.ssa Serena Romano

Chiesa di San Ponziano 01/07/2023 10.30 Dott.ssa Gaia Pedriglieri

Cappella del Crocifisso nella Cattedrale di Santa Maria Assunta (Croce di Alberto Sotio) e visita crocifissi esposti presso la mostra “Spoleto sacra 1200” nel Museo Diocesano di Spoleto 08/07/2023 10.30 Prof. Walter Angelelli

Per informazioni:

scrivere a museodiocesano@spoletonorcia.it

Per le prenotazioni:

scrivere a gaia.pedriglieri@uniroma1.it per le visite previste presso:

• Basilica di S. Eufemia

• Chiesa di San Gregorio Maggiore

• Chiesa di San Pietro extra moenia

• Chiesa di San Ponziano

e giulia.amodio@uniroma1.it per le visite previste presso:

• Chiesa di San Sabino

• Museo Nazionale del Ducato di Spoleto

• Cripta di San Primiano e Basilica Cattedrale

• Chiesa di San Paolo inter vineas

• Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo e visita della mostra “Spoleto sacra 1200” nel Museo Diocesano di Spoleto – visita curata dalla Prof.ssa Serena Romano.

• Cappella del Crocifisso nella Cattedrale di Santa Maria Assunta (Croce di Alberto Sotio) e visita dei crocifissi esposti presso la mostra “Spoleto sacra 1200” nel Museo Diocesano di Spoleto – visita curata dal Prof. Walter Angelelli.