Visite guidate alla Rocca Albornoz e al Tempietto sul Clitunno

Info e orari

Proseguono gli appuntamenti settimanali curati da Sistema Museo nei musei della rete Spoleto Card, e cioé Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, Palazzo Collicola, la Casa Romana, la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo e il Tempietto sul Clitunno.

In particolare, la visita guidata tematica “Dall’alto delle torri” alla scoperta della Camera Pinta e dei percorsi difensivi della Rocca Albornoz è l’occasione esclusiva per scoprire la stretta relazione tra la funzione difensiva della fortezza e la sua posizione strategica nel territorio (in caso di maltempo la visita guidata prevede delle modifiche al percorso). Questi i giorni e gli orari: giovedì e venerdì ore 11:00 – 12:00; sabato e domenica ore 11:00 – 12:00 – 15:00 – 16:00.

Per quanto riguarda Tempietto sul Clitunno:sabato ore 19:00

Tariffe di partecipazione a tutte le visite guidate:

Intero € 4,00 | Ridotto € 3,00 per i possessori della Spoleto Card e dai 7 ai 17 anni | Gratuito fino a 6 anni | Previo acquisto della Spoleto Card o del biglietto di ingresso al museo.

Le visite guidate prevedono la prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti e il rispetto delle norme Covid-19 vigenti.

Informazioni e prenotazioni:

Sistema Museo 0743.224952 | museoducatospoleto@sistemamuseo.it | 0743.46434 | spoleto@sistemamuseo.it

Ufficio Turistico Spoleto | 0743.218620