Visita la Costa d’Oro: quattro fine settimana d’autunno per scoprire l’azienda, la città di Spoleto e la fascia olivata

La prima azienda di olio in Italia ad aprire le porte agli appassionati di olio, territorio e natura per un tour esperienziale gratuito nell’Umbria più autentica.

Al via le prenotazioni per i 4 weekend: 20-22 e 27-29 ottobre, 3-5 e 24-26 novembre

Costa d’Oro invita a Spoleto gli appassionati di olio, territorio e natura per quattro fine settimana di porte aperte d’autunno, con Masterclass di assaggio di olio DOP UMBRIA, programmi esclusivi e consigli “local”, per conoscere la bellezza senza tempo della città di Spoleto, patrimonio UNESCO, e scoprire la “fascia olivata”, paesaggio storico di interesse riconosciuto anche dalla FAO.

“’Visita la Costa D’oro’ è una delle attività previste dal piano di sostenibilità Planet O-live. Per un progetto sempre più collettivo ed inclusivo, apriamo le porte dell’azienda, per far conoscere le nostre persone, la nostra passione per l’innovazione e la qualità e la nostra terra”, dichiara Pascal Pinson, direttore generale di Costa d’Oro.

L’azienda accoglierà le persone che si registreranno attraverso il sito planetolive.com in un percorso itinerante tra città, azienda e fascia olivata, riservandogli il calore e la schiettezza che si riserva ai vecchi amici, per un’esperienza autentica fatta di Terra, Persone, e Passione.

Un programma ricco di iniziative esclusive:

“SPOLETO SEGRETA” , una passeggiata tra beni culturali e luoghi normalmente chiusi al pubblico, accompagnati da Giovanni Angelini Paroli, Assessore al Turismo del Comune di Spoleto;

, una passeggiata tra beni culturali e luoghi normalmente chiusi al pubblico, “PORTE APERTE IN COSTA D’ORO”, un percorso itinerante alla scoperta dell’azienda attraverso le voci dei dipendenti;

un percorso itinerante alla scoperta dell’azienda attraverso le voci dei dipendenti; “ MASTERCLASS DI OLIO DOP UMBRIA” , un corso gratuito di introduzione all’assaggio con assaggiatori esperti;

, un corso gratuito di introduzione all’assaggio con assaggiatori esperti; “PASSEGGIATA NELLA COSTA D’ORO”, una escursione facile di tre ore accompagnati dalle guide del Club Alpino Italiano della sezione di Spoleto “Enzo Cori” nella fascia olivata Assisi-Spoleto. Per conoscere il luogo che ha ispirato il nome dell’azienda e vivere la natura, ricevendo dalle guide del CAI aneddoti sia territoriali che di divulgazione ambientale.

“Gettare in natura rifiuti organici come una buccia di banana è erroneamente ritenuto innocuo dai più, ma non lo è affatto e per vari motivi, che spiegheremo durante la nostra passeggiata” dichiara Guido Luna, presidente della Sezione di Spoleto del CAI, che continua: “Abbiamo aderito con piacere all’iniziativa ‘Visita la Costa d’Oro’ per la vicinanza ai valori di rispetto della natura e del territorio che ci accomunano”.

Per il resto del fine settimana Costa d’Oro condivide con i visitatori una lista di “consigli local” e la Spoleto Card, per una visita ai Musei della città di Don Matteo.

Le date dell’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Spoleto, sono state scelte per permettere agli ospiti di approfittare di altre iniziative e eventi del territorio: dal 20 al 22 ottobre Costa d’Oro omaggerà gli ospiti con un biglietto per visite gratuite ai beni FAI in tutta Italia, dal 27 al 29 ottobre la città sarà animata dall’evento “Dolci d’Italia”, dal 3 al 5 novembre l’esperienza si arricchisce di una visita esclusiva al frantoio dell’Azienda Agricola Bachetoni e dal 24 al 26 novembre con “EAT – Enogastronomia a Teatro”.

“Abbiamo accolto con grande piacere l’iniziativa dell’azienda Costa D’Oro, perché l’approccio inclusivo nei confronti della città, l’attenzione dimostrata nei confronti dell’arte e dei nostri musei, anche attraverso l’omaggio ai visitatori della Spoleto Card, consente di dare risalto non solo agli eventi in calendario ma, con la passeggiata nella Fascia Olivata organizzata in collaborazione con il CAI di Spoleto, anche al territorio e alla sua tradizione olivicola”: dichiara l’assessore al Turismo Giovanni Angelini Paroli.

Per scoprire il programma completo, le date e prenotare il proprio posto basta accedere alla pagina dedicata nel sito https://www.planetolive.com/iniziative/visita-la-costa-doro/

Gli eventi del programma sono completamente gratuiti. I posti sono limitati a 20 per ogni data e verranno assegnati secondo l’ordine in cui arriveranno le richieste.