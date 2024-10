Visita la Costa d’Oro: cinque fine settimana d’autunno dedicati al re della cucina mediterranea

Torna l’appuntamento con “Visita la Costa d’Oro”, un’esperienza unica che quest’anno celebra l’arte in tutte le sue forme: dall’arte visiva a quella architettonica, dalla gastronomia al savoir faire locale.

Nei cinque weekend d’autunno, dal 25 ottobre al 25 novembre, a Spoleto il protagonista indiscusso sarà l’olio extra vergine d’oliva, raccontato attraverso attività immersive come le Masterclass di assaggio di olio DOP Umbria e gli esclusivi “Incontri d’Autore” con scrittori, artisti, chef e influencer presso Il Laboratorio della Passione. Qui l’olio non è più un ingrediente, ma una fonte d’ispirazione: l’elemento fondamentale della nostra cultura gastronomica che unisce gusti, persone e tradizioni.

“’Visita la Costa D’oro’ è una delle attività previste dal piano di sostenibilità Planet O-live. Per un progetto sempre più collettivo ed inclusivo, apriamo le porte dell’azienda, per far conoscere le nostre persone, la nostra passione per l’innovazione e la qualità e la nostra terra”, dichiara Pascal Pinson, direttore generale di Costa d’Oro.

Per fare education, l’azienda di Spoleto ha aperto le sue porte ai consumatori, offrendo corsi gratuiti di introduzione all’assaggio dei nostri oli extra vergine, tra cui la DOP Umbria. Qui, i partecipanti possono scoprire le pratiche di qualità e selezione della nostra azienda, ricevendo anche preziosi consigli per vivere i fine settimana da “local” grazie a iniziative speciali sviluppate in collaborazione con il Comune di Spoleto, come la Spoleto Card.

I partecipanti, che potranno registrarsi attraverso il sito planetolive.com, saranno accolti in un’esperienza sensoriale autentica e coinvolgente, che li guiderà alla scoperta della città di Spoleto e della sua storia. Un viaggio che trasformerà ogni visita in un incontro speciale, fatto di Terra, Persone e Passione.

Il programma è ricco di iniziative esclusive: “INCONTRI D’AUTORE”, eventi di divulgazione presso il Laboratorio della Passione, con scrittori, artisti, chef e influencer. Momenti di confronto e dialogo che offrono una prospettiva unica sull’arte e la cultura del nostro territorio, arricchendo l’esperienza con racconti, suggestioni e show cooking; “SPOLETO MUSEALE”, una passeggiata tra i Musei Civici della città, accompagnati da Saverio Verini, direttore del sistema museale di Spoleto; “PORTE APERTE IN COSTA D’ORO”, un percorso itinerante alla scoperta dell’azienda attraverso le voci dei dipendenti; “MASTERCLASS DI OLIO DOP UMBRIA”, un corso gratuito di introduzione all’assaggio con assaggiatori esperti; “VISITA E PASSEGGIATA NEL MUSEO DELLE MINIERE DI MORGNANO”, un’esperienza immersiva di due ore accompagnati dalle guide del Club Alpino Italiano della sezione di Spoleto “Enzo Cori”. Per conoscere la storia e il territorio a forte vocazione olivicola che ha ispirato il nome dell’azienda e vivere la natura, ricevendo dalle guide del CAI aneddoti sia territoriali che di divulgazione ambientale.

“Gettare in natura rifiuti organici come una buccia di banana è erroneamente ritenuto innocuo dai più, ma non lo è affatto e per vari motivi, che spiegheremo durante la nostra passeggiata” dichiara Guido Luna, presidente della Sezione di Spoleto del CAI, che continua: “Abbiamo aderito con piacere all’iniziativa ‘Visita la Costa d’Oro’ per la vicinanza ai valori di rispetto della natura e del territorio che ci accomunano”.

“Visita la Costa d’Oro” non è solo un evento, ma un viaggio alla scoperta delle radici culturali e gastronomiche della nostra tradizione, un’occasione per valorizzare l’olio extra vergine di oliva e sostenere le realtà virtuose del territorio. L’olio d’oliva è una materia prima preziosa della cultura alimentare italiana, eppure è ancora poco conosciuta e valorizzata. L’ambizione è quella di contribuire a sviluppare una cultura olearia che possa seguire il percorso di conoscenza già tracciato nel mondo del vino.

L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Spoleto, si svolge tra ottobre e novembre in concomitanza con importanti eventi e realtà locali e nazionali: dal 25 al 27 ottobre con Spoleto Jazz; dal 31 ottobre al 3 novembre in sinergia con “Dolci d’Italia”; dall’8 al 10 novembre con lo chef e influencer Daniele Rossi e l’Università dei Sapori; dal 15 al 17 novembre in collaborazione con l’Azienda agraria Bachetoni e Le Olivastre, dal 22 al 25 novembre in collaborazione con il pittore e scultore iperrealista Giuseppe Carta.

“Abbiamo accolto con grande piacere l’iniziativa dell’azienda Costa D’Oro, perché l’approccio inclusivo nei confronti della città, l’attenzione dimostrata nei confronti dell’arte e dei nostri musei, anche attraverso l’omaggio ai visitatori della Spoleto Card, consente di dare risalto non solo agli eventi in calendario ma, con la visita e passeggiata nel Museo delle miniere di Morgnano organizzata in collaborazione con il CAI di Spoleto, anche al territorio e alla sua tradizione olivicola”: dichiara l’assessore al Turismo Giovanni Angelini Paroli.

Per scoprire il programma completo, le date e prenotare il proprio posto basta accedere alla pagina dedicata nel sito Visita la Costa d’Oro – Planet O-live (planetolive.com)

Gli eventi del programma sono completamente gratuiti. I posti sono limitati a 25 per ogni data e verranno assegnati secondo l’ordine in cui arriveranno le richieste.