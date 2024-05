Visita della delegazione della Università della West Georgia a Palazzo comunale

Si è tenuto venerdì scorso nella Sala dello Spagna a Palazzo comunale l’incontro tra la delegazione della Università statunitense della West Georgia e l’amministrazione comunale, a cui hanno partecipato il rettore Brendan Kelly accompagnato da Brian Dill, Presidente e Direttore Generale dell’ufficio della Camera di Commercio della Contea di Carroll, nonché di “Carrol Domani”, organizzazione per lo sviluppo economico della Contea di Carrol.

Presenti all’incontro anche Elisa Bassetti, UWG Liaison, Chad Davidson, Director of Spoleto Programming e Daniela Cittadoni, UWG Coordinator, che dal 2013 hanno lavorato affinché si arrivasse, come accaduto lo scorso anno, alla firma di un protocollo di intesa per la realizzazione di un percorso di cooperazione negli scambi accademici, nello sviluppo di programmi e nella ricerca.

Quest’anno le presenze a Spoleto sono raddoppiate rispetto agli scambi precedenti e gli studenti hanno visitato la città, conosciuto le meraviglie dell’Umbria e hanno incontrato attori economici del territorio in vista di futuri programmi e rapporti.

Durante l’incontro si è dato risalto al grande valore di questa “partnership” decennale e si stanno valutando una serie di opportunità per rafforzarla e farla crescere ancora.

La presenza del Presidente e Direttore Generale dell’ufficio della Camera di Commercio della Contea di Carroll e la serie di incontri esplorativi con aziende private e potenziali partner di Spoleto e del territorio che si sono tenuti in questi giorni, rappresentano un ulteriore sviluppo della collaborazione tra la città del Festival dei Due Mondi e l’Università americana.

Hanno partecipato all’incontro, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, anche Dario Pompili, presidente della Fondazione Carispo, Carlo Filippi, presidente del Conspoleto – Consorzio Operatori Turistici,

Tressa Kelly, First Lady, Brandy Barker, Assistant Vice President, Sarah Powell, Assistant Vice President, Brad Yates, Dean of the School of Communication, Film, and Media