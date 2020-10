L’evento si terrà al Cinéma Sala Pegasus giovedì 8 ottobre alle ore 21:00

Dopo “Spaccapietre” e l’incontro con il regista Gianluca De Serio, arriva a Spoleto per Visioni d’Autore un

altro film presentato quest’anno in Laguna: giovedì 8 ottobre alle ore 21:00 arriverà in Sala Pegasus

Susanna Nicchiarelli per la presentazione del suo “Miss Marx”, in concorso nella sezione principale della

77ma Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il film racconta la figura di Eleanore, la figlia piùpiccola di Karl Marx: brillante, colta, libera e appassionata

è tra le prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo, partecipa alle lotte operaie,

combatte per i diritti delle donne e l’abolizione del lavoro minorile. Quando, nel 1883, incontra Edward

Aveling, la sua vita cambia per sempre, travolta da un amore appassionato ma dal destino tragico.

«Con la sua apparente incongruenza tra dimensione pubblica e privata – racconta la regista Susanna

Nicchiarelli – la storia di Eleanor Marx apre un abisso sulla complessitàdell’animo umano, sulla fragilità

delle illusioni e sulla tossicità di certe relazioni sentimentali. Raccontare la vita di Eleanor vuol dire parlare

di temi talmente moderni da essere ancora oggi, oltre un secolo dopo, rivoluzionari. In un momento in

cui la questione dell’emancipazione èpiùche mai centrale, la vicenda di Eleanor ne delinea tutte le

difficoltàe le contraddizioni: contraddizioni, credo, piùche mai attuali per cercare di “afferrare” alcuni

tratti dell’epoca che stiamo vivendo».

Susanna Nicchiarelli dirige il suo primo lungometraggio nel 2009, Cosmonauta, Premio Controcampo

alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, candidato ai David di Donatello come

miglior film d’esordio. Seguono La scoperta dell’alba (2013), e Nico, 1988 (2017), Premio Orizzonti Miglior

film alla Mostra di Venezia, vincitore di numerosi premi internazionali e di 4 David di Donatello (tra cui

quello per la migliore sceneggiatura originale). Miss Marx èil suo nuovo film

Al termine della proiezione, che sarà in versione originale sottotitolata, Q&A a cura di Roberto Lazzerini,

formatore esperto di cinema.

La serata è un evento a cura di Comune di Spoleto, Graziella Bildesheim di Maia Associazione Culturale e

Cinéma Sala Pegasus all’interno del progetto Visioni d’Autore.

Come partecipare alla serata (prenotazione e/o prevendita obbligatoria):

– Acquistando i biglietti in prevendita negli orari di apertura della sala

– Acquistando i biglietti in prevendita on line su cinemasalapegasus.it

– Prenotando al numero + 39 339 40 12 680