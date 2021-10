Visioni d’Autore: Il regista Jonas Carpignano ospite al Cinéma Sala Pegasus con “A Chiara”

Domenica 10 ottobre 2021 ore 16.30

Domenica 10 ottobre appuntamento speciale con Visioni D’Autore, il format organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con Maia Associazione Culturale e Cinéma Sala Pegasus.

Alle ore 16.30 sarà ospite in Sala Pegasus iI regista Jonas Carpignano che presenterà il suo ultimo meraviglioso lavoro, A Chiara, il film italiano che ha trionfato al Festival di Cannes aggiudicandosi il prestigioso premio Europa Cinema Label nell’ambito della 52 Quinzaine des Réalisateurs.

Acclamato dalla critica internazionale, Il film è l’atteso capitolo finale della trilogia di Gioia Tauro, in Calabria, dopo Mediterranea (2015) a A Ciambra (2017) entrambi presentati a Cannes. Il film è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani SNCCI ed è nella selezione dei lungometraggi di finzione 2021 agli European Film Academy. L’incontro con il regista si terrà alle ore 16:30, prima dell’inizio della proiezione.







IL FILM La famiglia Guerrasio si riunisce per celebrare i 18 anni della figlia maggiore di Claudio e Carmela. È un’occasione felice e la famiglia è molto unita, nonostante una sana rivalità tra la festeggiata e sua sorella Chiara di 15 anni sulla pista da ballo. Il giorno seguente, quando il padre parte improvvisamente, Chiara inizia a indagare sui motivi che hanno spinto Claudio a lasciare Gioia Tauro. Più si avvicinerà alla verità, più sarà costretta a riflettere su che tipo di futuro vuole per se stessa.

JONAS CARPIGNANO Jonas Carpignano è cresciuto tra Roma e New York. Dopo aver realizzato due cortometraggi che hanno vinto premi alla 68° Mostra di Venezia e alla Semaine de la Critique di Cannes nel 2014, Carpignano ha diretto il suo primo lungometraggio, Mediterranea, selezionato dalla Semaine de la Critique nel 2015. Il suo secondo film, A Ciambra, ha debuttato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes nel 2017. Con A Chiara, il suo terzo film, torna alla Quinzaine e chiude la trilogia di Gioia Tauro in Calabria, il luogo in cui tutti e tre i film sono stati girati.

Prenotazione o prevendita obbligatoria. Prenotazioni: + 39 339 40 12 680.

Prevendite: https://www.liveticket.it/cinemasalapegasus – https://cinemasalapegasus.it

Al botteghino negli orari di apertura della sala. ​