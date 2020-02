Visioni d’Autore: il regista Gianni Di Gregorio ospite al Cinéma Sala Pegasus

Giovedì 27 febbraio 2020 ore 21:00



Giovedì 27 febbraio quarto appuntamento dell’anno con Visioni D’Autore, il format organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con Maia Associazione Culturale e Cinéma Sala Pegasus.



Alle ore 21:00 sarà ospite in Sala Pegasus il regista Gianni Di Gregorio per la presentazione del film Lontano lontano, presentato in anteprima al Festival di Torino e che vede il regista tra i protagonisti insieme a Giorgio Colangeli ed Ennio Fantastichini, qui nel suo ultimo ruolo.

Il film, con i toni della commedia, racconta la storia di tre amici pensionati, diversissimi tra loro, che sognano di lasciare l’Italia per emigrare in un luogo migliore, un progetto che si rivelerà più arduo del previsto così come la scelta della meta.

“L’idea di questo film nasce da una conversazione con Matteo Garrone” racconta il regista “che conoscendomi profondamente mi stimolò a scrivere di un pensionato povero che è costretto ad andare all’estero per migliorare le sue condizioni di vita. L’idea mi folgorò e dopo tre anni di lavoro sono arrivato a scrivere prima un racconto, pubblicato da Sellerio e poi la sceneggiatura del film”.Gianni Di Gregorio, già nel 2007 tra gli sceneggiatori del film Gomorra, esordisce alla regia nel 2008 con Il pranzo di Ferragosto prodotto da Matteo Garrone, film che riscosse grande successo di pubblico e critica e che gli valse un David di Donatello come miglior regista esordiente. Lontano lontano è il suo quarto lungometraggio.Al termine della proiezione Q&A condotto da Roberto Lazzerini, formatore esperto di cinema.