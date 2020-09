Visioni d’Autore: il regista Gianluca De Serio presenta “Spaccapietre”

L’evento si terrà al Cinéma Sala Pegasus giovedì 1 ottobre alle ore 21.00

Dopo i mesi di pausa dovuti al lockdown, giovedì 1 ottobre alle ore 21.00 ‘Visioni d’Autore’ torna al Cinéma Sala Pegasus con il sesto incontro dell’anno e primo della nuova stagione cinematografica 2020/21.

Ospite in sala per incontrare il pubblico spoletino sarà il regista Gianluca De Serio che presenterà il film “Spaccapietre”, girato insieme al fratello gemello Massimiliano e presentato in concorso alle Giornate degli Autori nell’ambito della 77ª Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il film vede la partecipazione come protagonista di Salvatore Esposito (“Gomorra”) e la colonna sonora firmata da i Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo già al Lido con “Miss Marx” di Susanna Nicchiarelli.

In occasione della partecipazione al Festival di Venezia così i due registi hanno presentato il loro film:

“In Spaccapietre arte e biografia personale si intrecciano inseparabilmente. La vicenda al centro del film prende spunto da un fatto di cronaca di qualche estate fa, la morte sul lavoro della bracciante pugliese Paola Clemente, e dall’assurda coincidenza con la morte di nostra nonna paterna, deceduta lavorando negli stessi campi nel 1958. E, come il padre di Giuseppe nel film, anche nostro nonno paterno, prima di partire per Torino negli anni ’60, faceva lo “spaccapietre”. Il film è innanzitutto il tentativo di riappropriarci di un’anima, quella di nostra nonna mai conosciuta, attraverso la storia e il corpo di un’altra donna. Ma è anche un film d’amore paterno in cui affiorano puri i temi della morte, della violenza, della paura, dell’amore, della vendetta“.

Al termine della proiezione Q&A a cura di Roberto Lazzerini, formatore esperto di cinema.