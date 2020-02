Visioni d’Autore: il regista Giancarlo Soldi presenta “Cercando Valentina. Il mondo di Guido Crepax”

Domenica 1 marzo 2020 ore 21:00, Sala Pegasus

Domenica 1 marzo nuovo appuntamento con Visioni D’Autore, il format organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con Maia Associazione Culturale e Cinéma Sala Pegasus.



Alle ore 21:00, in collaborazione con l’Associazione Teude, verrà presentato in Sala Pegasus alla presenza del regista Giancarlo Soldi e del giornalista Luca Raffaelli CERCANDO VALENTINA. IL MONDO DI GUIDO CREPAX, il documentario su uno dei più grandi artisti italiani e la sua musa a fumetti.

Il film è stato presentato alla 76° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, durante le Notti Veneziane delle Giornate degli Autori.



Giancarlo Soldi ha già raccontato con successo grandi nomi come Bonelli, Sclavi e Diabolik e torna dietro la macchina da presa per presentarci la storia del fumettista italiano che ha profondamente influenzato il fumetto europeo del XX secolo e della sua creazione più celebre.

Fine anni sessanta: Parigi, Londra, Milano vivono un fermento creativo, pulsano allo stesso ritmo, stelle della stessa costellazione culturale, che si ribella, si rinnova. Guido Crepax intercetta tutte le novità di una Milano in fermento, della rivoluzione che è anche estetica e li traspone nel suo fumetto, dove arte, musica, design, cinema e moda si contaminano, rompendo e innovando gli schemi della narrazione. Valentina è il suo alter ego: la fotografa sognatrice diventa un’icona amata da più generazioni. Elegante e sofisticato sogno erotico per gli uomini e simbolo di indipendenza, fascino e seduzione per le donne. Cercando Valentina è un viaggio alla ricerca di Valentina e del suo creatore, dove il passato si confonde col presente e il mondo del fumetto prende vita. Philip Rembrandt, l’amante di Valentina, esce dal disegno per diventare la presenza reale che ci conduce alla ricerca di tutti coloro che l’hanno amata, capita, collezionata. —I biglietti sono disponibili in prevendita negli orari di apertura della sala. Infoline: + 39 339 40 12 680