Visioni d’Autore: il regista del film “Figli” ospite al Cinéma Sala Pegasus

Sabato 08 febbraio 2020 ore 21:00

Sabato 08 febbraio secondo appuntamento dell’anno con Visioni D’Autore, il format organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con Maia Associazione Culturale e Cinéma Sala Pegasus.



Alle ore 21:00 sarà ospite in Sala Pegasus il regista Giuseppe Bonito per la presentazione del film “Figli” interpretato da Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, ultimo lavoro di scrittura di Mattia Torre, sceneggiatore, regista e autore di «Boris» e de «La linea verticale», scomparso prematuramente nel 2019.

Il soggetto del film, una coppia felice che viene sconvolta dall’arrivo del secondo figlio, è stato sviluppato da Torre da un proprio monologo, “I figli ti invecchiano”, recitato da Mastandrea in tv e diventato in poco tempo virale nel web.



IL FILM

Sara (Paola Cortellesi) e Nicola (Valerio Mastandrea) sono sposati e innamorati. Hanno una bambina di 6 anni e una vita felice. L’arrivo del secondo figlio, per , scombina gli equilibri di tutta la famiglia svelando crepe nel loro rapporto e insoddisfazioni personali con risvolti tragicomici. Nonni stravaganti, amici sull’orlo di una crisi di nervi e improbabili baby sitter non saranno loro di aiuto. Tra l’istinto di scappare e la voglia di restare, Sara e Nicola riusciranno a resistere e a rimanere insieme?



IL REGISTA

Giuseppe Bonito, dopo una lunga carriera da aiuto regista, realizza nel 2012 la sua opera prima “Pulce non c’è”, con la quale vince il Premio speciale della giuria nella sezione Alice nella città alla Festa del cinema di Roma del 2013 e viene candidato ai Nastri d’argento come migliore regista esordiente. “Figli” è il suo secondo film.



Al termine della proiezione Q&A condotto da Jacopo Fioretti

I biglietti sono disponibili in prevendita negli orari di apertura della sala. Infoline: + 39 339 40 12 680