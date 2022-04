Visioni d’Autore: Dario Albertini presenta “Anima Bella”

Il primo incontro dopo il restyling della Sala Pegasus

Lunedì 9 maggio inaugura la nuova stagione di Visioni d’Autore 2022, organizzata come sempre dal Comune di Spoleto in collaborazione con Graziella Bildesheim di Maia Associazione Culturale, Cinéma Sala Pegasus e la collaborazione di Roberto Lazzerini, formatore esperto di cinema.



Ospite in sala alle ore 21:00 il regista Dario Albertini con il suo nuovo film distribuito dalla Cineteca di Bologna, Anima Bella, presentato alla XIX edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, dedicata agli esordi, al talento e alle giovani generazioni. Come in Manuel, primo lungometraggio di finzione presentato dal regista a Spoleto nel 2018, anche in questo film Albertini affronta il rapporto genitori-figli, ancora una volta ribaltandone i ruoli di responsabilità, ancora una volta con una giovane attrice esordiente nei panni della protagonista Gioia, che appena diciottenne si trova ad affrontare problemi adulti, molto più grandi della sua età (la dipendenza del padre Bruno dal gioco d’azzardo compulsivo).

L’evento è in collaborazione con Libera Spoleto.



Due novità accompagneranno il ritorno di Visioni d’Autore.

Innanzitutto le nuove poltrone della sala, che da questo momento in poi accoglieranno registi e spettatori: realizzate da una delle principali aziende del settore, che cura in Italia gli allestimenti dei maggiori cinema e teatri, le nuove sedute sono state pensate appositamente per lo spazio della Sala Pegasus e garantiscono un maggiore confort grazie ad uno schienale più alto e ad uno spazio più ampio a disposizione dello spettatore.



Altra importante novità la nascita della nuova piattaforma YouTube del progetto: a partire dal prossimi incontro tutte le interviste in sala verranno documentate attraverso delle riprese video e successivamente montate e diffuse attraverso i canali social del Cinéma Sala Pegasus e soprattutto il nuovo canale di Visioni d’Autore così da essere a disposizione di un pubblico il più ampio possibile.



L’appuntamento per il primo incontro è lunedì 9 maggio alle ore 21:00, i biglietti potranno essere acquistati in prevendita nel sito internet della sala, cinemasalapegasus.it, e al botteghino negli orari di apertura del cinema.