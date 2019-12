Virus al sistema informatico del Comune, le domande del Meetup Spoleto 5 Stelle

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Gira voce in città che vi sia stato un attacco hacker nel sistema informatico del Comune di Spoleto; una notizia che al momento non è menzionata da alcun organo istituzionale o testata giornalistica. L’unico accenno pubblico, riguardo ad un generale blocco informatico, lo ha dato il Sindaco pochi giorni fa durante l’incontro con il Comitato Scuole Sicure a Villa Redenta.

Va ricordato che nel sistema informatico del Comune di Spoleto sono contenuti dati personali di tutti i cittadini e, se questo attacco fosse vero, ciò comporterebbe un serio problema.Nell’attesa di ottenere notizie ufficiali che smentiscano o confermino quanto scriviamo, è normale porsi qualche interrogativo. Come può accadere una cosa del genere? Se il fatto fosse confermato, perché non è stata avvertita tempestivamente la cittadinanza? Vi sono oggettive responsabilità dovute a qualche mancanza tecnica e di sicurezza?Attendiamo risposte, sicuri che non mancheranno.