Violenta lite in un supermercato di Spoleto: volano bottiglie

È successo domenica sera, tre persone denunciate

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto, – si legge in una nota stampa della Questura – a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, sono intervenuti presso un supermercato della città dove era stata segnalata una violenta lite tra alcuni cittadini stranieri.

Mentre si portavano sul posto, gli operatori sono stati fermati da due uomini – cittadini stranieri, rispettivamente classe 1989 e 2001, di cui uno ferito alla testa – che hanno dichiarato di essere stati aggrediti da un altro uomo che si trovava ancora presso un centro commerciale poco distante.

I poliziotti si sono quindi portati presso l’esercizio segnalato dove hanno trovato il soggetto – anch’esso cittadino straniero, classe 1979 – che presentava una vistosa ferita al capo.

Sentito in merito, il 44enne ha dichiarato di essere stato avvicinato e minacciato dai due uomini alla presenza dei figli. Andato in escandescenza, aveva afferrato una bottiglia e l’aveva infranta contro la testa del 34enne. Era stato in quel frangente che il 22enne aveva preso le difese dell’amico, afferrando anch’esso una bottiglia e colpendo il 44enne.

Spaventati, i due si erano dati alla fuga fino ad incontrare la pattuglia della Polizia di Stato.

Dopo aver riportato le parti alla calma, gli agenti hanno fatto intervenire il personale sanitario che ha accompagnato i feriti presso il locale nosocomio per le cure del caso.

Al termine delle attività di rito, il 44enne e il 22enne sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di minacce e lesioni aggravate; il 34enne, invece, è stato denunciato per il reato di minacce.

Gli indagati – conclude la nota – devono presumersi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.

Immagine generica da internet